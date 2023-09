Nagydémnek – sok más kistelepüléshez hasonlóan – önerő hiányában csak a Magyar falu program ad lehetőséget a fejlődésre. Kálmán Andrea polgármester a beruházások kapcsán nyújtott segítségéért köszönetét fejezte ki Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek, akinek meg is mutatta az eddig befejeződött projekteket, ezt követően pedig egyeztettek az előttük álló feladatokról.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

– Az elmúlt időszakban felújítottuk az orvosi rendelőt, orvosi eszközöket szereztünk be. Megépült a temető kerítése és járdái, modernizáltuk az óvoda épületét, a játszóudvarba a mai kor elvárásainak megfelelő, minősített játszótéri eszközök kerülhettek. A közösségszervezéshez kapcsolódóan eszközöket szereztünk be, új busszal gazdagodott a falu – sorolta a beruházásokat a település polgármestere. – Közintézményeink közül az óvoda épületének és a játszóudvarnak fontos szerepe van, úgy, ahogy az ott felnövekvő generációnak is a falu jövőjében. Így már megfelelő környezetet tudunk biztosítani kiváló óvodapedagógusaink munkájához és a gyermekek fejlődéséhez.

A polgármester hozzátette, vannak még hátra fontos, megoldásra váró fejlesztések, ezek közül az egyik legfontosabb a Kossuth utca útburkolatának felújítása és járdák építése.

Látványosan fejlődik a falu

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

– Folyamatban lévő pályázatunk a kultúrház kerítésének felújítása. Ehhez – szintén pályázati forrásból – helyi építési szabályzat készül, amely reményeink szerint elérhetővé tesz más pályázati lehetőségeket is. Az összetartás, segítőkészség adott a lakosság részéről, bármikor számíthatunk segítő kezekre. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik társadalmi munkában, idejüket, energiájukat nem sajnálva járdákat építettek, és a szülőknek, akik az óvodaudvar kivitelezésének előkészítésénél segítettek – mondta a falu vezetője.