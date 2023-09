Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője mondta el mindezt szombat délután Várpalotán a Felsővárosban, a kulák áldozatok emlékkeresztje felállításának 15. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen.

– Azért gyűltünk ma össze, hogy emlékezzünk azokra az emberekre, akiket a kommunista ideológiából táplálkozó Rákosi-rendszer kulákoknak bélyegzett. Ez a tér egy olyan közösségi hely, ahová hétköznapokon is el tudunk jönni, meg tudunk pihenni, és közben tudat alatt is hat ránk ez a szimbólum, a kereszt, ami a feltámadást hirdeti. Egyszerre hirdeti elődeink Krisztus-hitét, az örök élet bizonyságát, valamint azoknak a tehetséges földműves gazdáknak az igazságát, akiket a kommunisták meghurcoltak, tönkretettek családjaikkal együtt – mondta el az összegyűlt emlékezők előtt Budai László, majd két példát is hozott a Várpalotán történtekre. Szücs Károly esetét, akinek alsóvárosi otthonába hetekig jártak agitálni a bányászok, illetve szó esett Szalai Marianna családjának tortúrájáról is.

Budai László, a városi könyvtár vezetője kuláknak bélyegzett várpalotai családok történetét is felidézte Fotó: Szabó Péter Dániel

A városrész önkormányzati képviselője, Antal László köszöntőjében felidézte az emlékkereszt 2008-as felállításának körülményeit. Elmondta, Magyarország első kulákemlékműve, a hat méter magas fakereszt a Felsővárosban, az úgynevezett paraszti városrészben hirdeti az elhurcolt és megkínzott gazda családok, kulákok emlékét. – Azóta minden évben november 1-jén összejövünk itt a téren. Gyertyát gyújtunk és emlékezünk. Hiszem, hogy nem idejétmúlt dolog egy pillanatra megállni, és világosságot gyújtani az emlékezés mécsesével. Magunknak és őseinknek is tartozunk ezzel – hangsúlyozta Antal László.

Szabó-Bátor Tamás, a Felsőváros egykori, s Antal László, a jelenlegi önkormányzati képviselő Campanari-Talabér Márta polgármester társaságában helyezett el koszorút az emlékműnél Fotó: Szabó Péter Dániel

A rendezvényen a Pinka zenekar népdalokat játszott, Kovácsné Soós Bernadett és Pátkainé Szmulai Rita az alkalomhoz illő verseket szavaltak, Pátkai Anna pedig az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című dalát énekelte el a hallgatóságnak. Az ünnepség koszorúzással zárult. Antal László mellett Campanari-Talabér Márta polgármester, valamint a városrész 2006 és 2010 közötti önkormányzati képviselője, Szabó-Bátor Tamás helyezett el koszorút az emlékkereszt lábánál.