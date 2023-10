Az emlőrák hazánkban az egyik leg­gyakoribb, nők esetében a második leggyakoribb daganatos megbetegedés, de egész Európában vezető helyen áll a hasonló megbetegedések sorában. Pedig a statisztika lehetne jobb rendszeres odafigyeléssel, a szűrővizsgálatokon való megjelenéssel.

A fentiek kapcsán kerestük meg Pápai Enikő Veszprém vármegyei tiszti főorvost, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetőjét, aki lapunknak elmondta, idehaza évente mintegy nyolc- ezer emlődaganatos megbetegedést regisztrálnak, melyek közül 2000–2200 között mozog a halálos kimenetelűek száma. – Szerencsére igen jól szűrhető megbetegedésről beszélünk, a szűrővizsgálatokon való részvétel kockázatmentes. Magyarországon 2001 óta létezik szervezett emlőszűrés a mammográfiás központokban, sajnos a megjelenési arány 40 és 50 százalék között ingadozik, ami ugyan országos szinten jobb az átlagnál, de lehetne magasabb is – hangsúlyozza a tiszti főorvos, aki elmondja, tavaly 21 ezer fő felett volt a meghívottak száma, közülük kilencezer-kilencvenen jelentek meg, azok közül pedig majdnem 300 főt hívtak vissza további vizsgálatra. A meghívottak negatív, illetve nem negatív eredményt kapnak, utóbbi annyit jelent, hogy további vizsgálat szükséges, ami járhat akár megnyugtató eredménnyel is. – A mammog- ráfiai tájékozódó vizsgálat igen hatékony, a mélyebb szövetekben lévő elváltozásokat is jelzi, melyek fizikai vizsgálatnál nem észlelhetők. Nem biztos tehát, hogy egy nem negatív eredmény mögött tumoros megbetegedés áll, lehet az jóindulatú fibrózis, ciszta is – tájékoztat Pápai Enikő.

Pápai Enikő Veszprém vármegyei tiszti főorvos: Szerencsére igen jól szűrhető megbetegedésről beszélünk

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A tiszti főorvos elmondja, a 45 és 65 év közötti nőket hívják kétévente emlőszűrésre, ami térségenként zajlik, november második felében például Balatonfüred és térségének, december első felében pedig a vármegyeszékhely lakosságát hívják majd. Fontos tudni, ha valakinek nem felel meg az adott időpont, kérhet másikat, ezt nagyon rugalmasan kezelik. – Az is lényeges, hogy akinek már fizikai tünetei van, ő ne szűrésre jelentkezzen, ide azokat hívjuk, akiknek még nincs. Itt utalok vissza az önkontroll, az önvizsgálat fontosságára. Ha bármilyen fizikai elváltozást tapasztalunk az emlő régiójában – ez lehet elszíneződés, bőrelváltozás, behúzódás, csomó –, akkor mindenképpen szakemberhez kell fordulni. Emlőrák esetén meghatározó a családi halmozódás, itt különösen fontos a folyamatos önvizsgálat, és a szűrővizsgálatokon való megjelenés. Az egészséges életmódra való átállás, bár jó dolog, az emlőrák megelőzésében önmagában nem segít.

Megtudjuk, nagyon lényeges viszont az időfaktor. Ha valaki egy nem negatív eredményt kap, mielőbb forduljon szakorvoshoz, hogy kivizsgálják, s az utasításokat betartva alávesse magát a kezeléseknek. Ha az érintett hölgy nehezen szánja rá magát a vizsgálatokra, ösztönző lehet, ha párja vagy családja motiválja arra, sőt, más daganatos betegségek szűrővizsgálataira is buzdítsák egymást családtagok, ismerősök. – Az időben kiszűrt emlődaganatos megbetegedések mintegy nyolcvan százaléka gyógyítható, ezért fontos a korai felismerésük – hangsúlyozza a tiszti főorvos.