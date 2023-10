A kiállított trófeákat sokan megtekintették, s közben hallhatták az azokhoz kapcsolódó beszámolókat, tájékoztatókat. A szervezők nevében a sümegi Kinizsi Vadásztársaság elnöke, Rédei Zsolt köszöntötte a résztvevőket, majd a rövid szakmai beszámolók, értékelések következtek. Pap Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei szervezetének elnöke a klímaváltozás hatásairól beszélt, ami meleg, nyárias szeptembert hozott, és ezzel a vadállomány viselkedését, szokásait is módosította. Úgy vélte, hogy ez általánosságban is nehezebbé tette a vadászatot, de a régióban működő társaságok még így is példás munkát végeztek.

A Fehérkő Vadásztársaságot Tüttő János elnök képviselte, a Darnay Kálmán Vadásztársaságot Máté Zoltán elnök, a Marcal-völgye Vadásztársaságot Nagy Miklós elnök, a sümegi Kinizsi Vadásztársaságot Rédei Zsolt elnök. A társaságok eredményeiről, tapasztalatairól szóló beszámolók után Papp László vadászati szakfelügyelő kapott szót. Beszédében azt emelte ki, hogy ez a Sümegen már hagyományos trófeamustra még mindig egyedülálló a vármegyében, hiszen itt több társaság közös programjáról van szó, amely az együttműködés jegyében született és vált hagyománnyá. – Másrészt az elejtett mintegy 130 szarvasbikával is élen jár ez a négy társaság, pedig eddig mindössze huszonnyolc esett át bírálaton. A vármegyében eddig 690 trófeát bíráltunk, s ha azt nézzük, hogy az innen származó huszonnyolcból négy benne van az első tízben, akkor abból jól látszik a terület kiváló vadászati minősége – tette hozzá.

Végh László polgármester azt hangsúlyozta, hogy a vadászat büszkeségre ad okot Sümeg és az egész térség számára. Úgy fogalmazott, hogy a régióban mindig kiemelt jelentőséggel bírt a vadászat, és az is tény, hogy elismerésre méltó az itteni vadászok munkája.

A beszámolók után a kiállított trófeák megtekintésével együtt a résztvevők immár kötetlen hangulatban osztották meg egymással tapasztalataikat, élményeiket.



képalá: Az idei sümegi trófeaszemle is rávilágít a Marcal-medence vadászati minőségére és az itt működő társaságok egymás felé megnyilvánuló nyitottságára Fotó: Szijártó János