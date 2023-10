Veszprém ad otthont a Katolikus Társadalmi Napoknak, azaz a Kattársnak. A várnegyed területén kitelepüléssel, kerekasztal-beszélgetésekkel, fellépésekkel, koncertekkel, várják az érdeklődőket. A Katolikus Egyháznak vannak válaszai a társadalmi kérdésekre és problémákra is – erre kívánják felhívni a figyelmet a Kattárssal. A közéleti magazinműsorban eseményösszefoglalót láthatnak majd a Veszprém Televízió nézői a rendezvénysorozatról.

Ezt követően a Beszéljünk Róla stúdiójában számol be az elmúlt nyári szezon eseményeiről, eredményeiről Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere. A tóparti település vezetője beszél majd arról is, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt október 7-re halasztották a Halnapot. A rendezvény szervezéséről és az őszi programokról is kérdezi majd a polgármestert Ridavics Pál szerkesztő-műsorvezető.