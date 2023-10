Az idén márciusban elindított projekt utolsó eseménye a szigligeti hajókikötőnél kezdődött szombaton a helyi általános iskola tanulói által készített madárodúk kihelyezésével, majd víztisztaságméréssel folytatódott. Márta István projektvezető itt ismertette az Eger-víz napok eddigi eseményeit, eredményeit, amelynek középpontjában a víz állt. A víz, amely már ma is nagy kincs, de az elkövetkező években, évtizedekben még nagyobb értékként jelenik meg az ember életében. Ennek szellemében fogott össze a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros támogatásával tizenhárom település az őket összekötő patak megmentése érdekében Márta István Erkel Ferenc-díjas zeneszerző kezdeményezésére.

Az Eger-víz Napok rendezvénysorozat szombati szigligeti programja madárodúk kihelyezésével kezdődött, ahol Márta István zeneszerző és Balassa Dániel polgármester mondott köszöntőt Fotó: Szijártó János



– Mi ebben a projektben az Eger-patakot igyekeztünk fókuszba helyezni különböző tudományos és kulturális programokkal, többek között a Pannon Egyetem, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a WWF Magyarország szakmai közreműködésével – emelte ki beszédében Márta István. Hozzátette, a települési összefogásnak köszönhetően április elsején százötvenen vettek részt szemétszedésben és a patak mentén kétszáz zsáknyi hulladékot gyűjtöttek össze, és szállítottak el.

Balassa Dániel szigligeti polgármester úgy fogalmazott, hogy a környezet védelme, megóvása náluk is prioritást élvez. Itt is szedtek szemetet a patak partján a tavasszal, ám az Eger-víz szigligeti szakaszánál, egy nagyobb projekt részeként komoly állami fejlesztések is megvalósultak.

A köszöntők után népdalos hajókázás indult Juhász Rékával és zenekarával a Szent Benedek sétahajón a Balatonon az Eger-patak befolyásához. A továbbiakban a Szigligeti Táj- és Településvédő Kör idei díjainak átadása következett a Pipitér Apartmanházban az egyesület vezetője, Demeter Éva koordinálása mellett. Szigligetért emlékérmet vehetett át az éppen húsz éve működő helyi polgárőr egyesület, míg a Szép ház – szép kert díjat a Pipitér Apartmanház kapta. A nap méltó zárásaként a zenekedvelő közönség egy igazán fantasztikus ősbemutatót láthatott a Básti Lajos Közösségi Házban, ahol hosszú percekig zúgott az elismerő taps.