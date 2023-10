A projekt péntek délutáni ünnepélyes átadásán Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is részt vett, aki beszédében úgy vélte, hogy a jövőbe fektetett munka, energia a minőségi Magyarország megteremtésének alapfeltétele. – Pár héttel azután, hogy a szigligeti iskola felújítása befejeződött, most egy megújult óvodát adhatunk át. Ez jól mutatja azt, hogy a nagy történelmi múlttal rendelkező Szigligeten ma olyan közösség él, amely a jövőről gondolkodik. Teszik ezt azért, hogy intézményeik biztonságosabbá, otthonosabbá, barátságosabbá váljanak. Az óvoda, amely alapvetően a gyermeknevelést szolgálja, valójában több közösség találkozóhelye. A szülőké, akik szeretnék biztonságban tudni gyermekeiket, az ovisoké, akik játszva fejlődnek, és a szakmai közösségé, akik a tudást adják át a következő generációnak. Mindez azonban csak jó minőségű épületekben, biztonságos környezetben lehetséges. Ha minőségi Magyarországot akarunk, ahol nem a csalódottság, a kilátástalanság, az igénytelenség az uralkodó, hanem az élet öröme, a minőségi munka és a boldogulás, akkor jó, ha már a gyerekek is ehhez szoknak hozzá. Itt, Szigligeten ilyen környezettel találkozhatunk, ahogy pár hete az iskolában is – hangsúlyozta a miniszter.

Fotó: Szijártó János/Napló

Balassa Dániel polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a beruházás elkészültéhez, amely jelentős mértékben csökkenti az óvoda energiafelhasználását. A szigligeti önkormányzat fejlesztési projektje a Széchenyi-terv Plusz program részeként valósult meg, 63,63 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével. Az épület komplex energetikai fejlesztése tartalmazta az utólagos szigetelést, a nyílászárócserét, a fűtéskorszerűsítést és a napelemrendszer telepítését.

Az intézmény nevében Szamosyné Gellén Mária óvodavezető köszönte meg az önkormányzat segítő hozzáállását, a fontos felújítást, amelyet a nemzeti színű szalag átvágása után, pénteken már hivatalosan is használatba vehettek a gyerekek és a dolgozók. A rendezvényen kedves műsort adtak az óvodások, míg Balassa Dániel invitálására Navracsics Tibor miniszter egy almafa elültetésében is közreműködött.