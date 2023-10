A polgárőrök mellett a rendőrség munkatársai is gyakran keresik fel a temetőket a megemlékezés napjaiban. Tuboly Józsefről, a belvárosi régi és új, valamint az alsócsingeri temetőt üzemeltető Ajkai Temető Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a mindenszentek előtti héten engedély nélkül is be lehet hajtani a sírkertekbe, azt viszont kérik a látogatóktól, hogy ha temetés van, ne tegyék.

November elsején már nem engedélyezett a behajtás. Ebben az időszakban többen újítják fel hozzátartozóik sírját, amelyhez a temető fenntartói a murvát ingyenesen biztosítják. A temetők egy hétig november elejéig bezárólag egész nap nyitva tartanak. Mindenszentek napján a ravatalozóknál egy munkatársuk segít azoknak, akik nem találják hozzátartozók sírját, az iroda délután nyitva tart. Ebben az időszakban kétszer-háromszor több hulladék képződik, a konténerek gyakoribb szállítását előre megrendelik.