Az immár tizedik alkalommal megrendezett Halloween-nap tök jó családi délutánnak bizonyult idén is, többen évek óta visszatérő vendégek még több száz kilométer távolságból is. A szín alatt az apukák segítségével hatalmas töklámpásokat faragtak a gyerekek, akik aztán az arcfestőtől is az alkalomhoz illő maszkot kértek és kaptak. Apró narancssárga lufikból kis tököket fabrikáltak, fültisztító pálcikákból csontvázakat raktak össze, fekete csipeszekből és kartonból denevéreket készítettek. A fürgébbeket az ugrálóvár fárasztotta le, és harapnivalóként tökös finomságokat, kürtős kalácsot, vattacukrot, sütőtököt kínáltak.

A múmiaképzőn nagyon igyekeztek a versenyzők ügyesek és gyorsak lenni

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Délután Kárász Eszter Eszterlánc zenekara játszott, majd díjazták a legkreatívabb tökfaragókat, és este retró partira hívott mindenkit az ifjúsági klub.

A pajtaszínpadon ügyességi játékok várták a gyerekeket, akik szellemes dobásból, szemgolyófutamon, fánkevő versenyen mérettek meg, és a múmiaképző kihívásának is sikerrel eleget tettek, szorgosan papírba csomagolva egymást. Vadgesztenyével szellemeket lőttek ki a sorból, szívószállal terelték a szemgolyót a labirintusban, és a pókháló szövevényei közül csipesszel halászták aki a pókokat.