A menü csontleves volt és vadpörkölt, amelyet János főzött, házi süteményt meg annyit hoztak az érkezők, mintha tényleg lakodalmat ültünk volna. Ezen az estén 130 teríték mögött ültek a barnagiak.

Közben lett idő beszélgetni Tóni bácsival, aki 1933. október 11-én született Németbarnagon, ahol félárván maradt kilencéves korában. Mivel nagyapja is meghalt a háborúban, kettesben küszködtek anyukájával. Korán a nyakába szakadt a falusi emberek gondja: hajnali öttől esetig művelni a szőlőt, ellátni, gondozni az állatokat.

Dolgozott az erdőn, a tsz-ben, amikor Nagyvázsonyban megnyílt a faüzem, akkor meg ott is. 2017-ben halt meg a felesége, egy éve pedig a fia, akit betegsége utolsó éveiben többnyire maga gondozott. Ahogy az írás elejéből kiderül, máig Tóni bácsi irányítja a munkát a szőlőben. Azt mondja, az idei év sokat kivett belőle, de annak örül, hogy szép volt a szőlő, jól is sikerült a szüret. Kilencven százaléka rizling, az összeset ő oltotta a feleségével.

Tóni bácsit nemcsak végtelen szorgalma, hozzáértése miatt szeretik Barnagon. Azt hallottam, jó ember, nagyon jó társasági ember, mindenkivel tud beszélni, mindenkinek tud jó tanácsot adni, kiváló vendéglátó, aki abban a szakmában is sokra vitte volna. Meghatott lánya, Keller Jánosné, Reichardt Erzsébet így fogalmaz: – Örülök, és büszke vagyok rá, hogy ő az apám, hogy ilyen apát kaptam! Az igaz, hogy máig a munka élteti, de csak a munkában szigorú, velünk soha nem volt az. Mindent megtett értünk, sokat segített anyagilag, a munkában is. Olyan ember, olyan édesapa, akit nagyon lehet szeretni.

Nemcsak a veszprémi Tóth János lett Tóni bácsi barátja, de a Hamburgból Barnagra költöző orvos professzor, Szi­lágyi András is. Ő Erdélyben született, a Küküllő menti boros világban. Amikor a hazaköltözést (felesége győri) fontolgatták, Barnagot találta hasonlónak a gyermekkori vidékhez. Mint mondja, gyermekei már nem emlékeznek a fehér köpenyes apára, annál inkább apára a hébérrel. Ennek is köszönhető, hogy fia borász lett, mára Texastól Japánig szállítja a borait. Amint mondja, hosszú estéket ültek és ülnek Tóni bácsival egymás mellett, a borról beszélgetve. Az eddig itt töltött 26 év alatt nemcsak barátja, tanítómestere is lett Tóni bácsi, akinek ez alatt az idő alatt az egész rokonságát megismerte, meg a falut is, ahol éppen szemben lakik vele az ünnepelt. Most úgy érzi, számukra is Barnag jelenti a végállomást.