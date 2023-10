– Néhány éve még október utolsó napjához közeledve a Balaton környékén élő lakosság két táborra oszlott: voltak, akik már akkor tökfaragással és rémisztő díszekkel színesítették otthonukat, és voltak, akik különböző fórumokon azt mondták: „A halloween egy amerikai szokás, Magyarországon a halottak napjáról kell megemlékezni” – fogalmazott Éskovács Péter. Azt mondta, mára ez a vita lecsendesült, amely azoknak az eseményeknek is köszönhető, amelyeket Füred kapitány, a Balatont népszerűsítő kis mesehős segítségével szerveztek az elmúlt években.

– A helyi mesefigurát megalkotó turisztikai és reklámszakemberek pedagógusokkal együtt beszéltek arról, hogy minden ünnepnek, népszokásnak megvan a helye az életben, és az sem árt, ha más kultúrákkal megismerkednek a gyerekek, mert ez is nyitottabbá, toleránsabbá teszi őket – nyilatkozta lapunknak a balatoni gyermekprogram-sorozat egyik kidolgozója. Szerinte a halloween és a halottak napja vitának azért sincs értelme, mert ezek az ünnepek nem egy napra esnek. Az előbbi ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján van, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak, bár mára az egész világon elterjedt a divatja. Ez követi a hazánkban is jól ismert egyházi ünnep, a mindenszentek napja, amely november 1-jére esik. Halottak napi megemlékezéseket minden évben november 2-án tartanak. Ez a nap valóban a megemlékezésről szól, a szeretteinkről való emlékezésről, ennek a napnak a hagyományaihoz tartozik a gyertya- és mécsesgyújtás, illetve az elhunytak sírjainak felkeresése. A turisztikai tanácsadó szerint a Balatonnál ma már békésen megfér egymás mellett a három jeles nap. Sőt, komoly turisztikai üzletággá nőtte ki magát, hiszen szinte minden szálloda szervez tökös rendezvényt vendégeinek ebben a régióban is.

A civil szervezetek és az önkormányzatok is komoly turisztikai potenciált látnak eben az eseményben, ezért egyre többször támogatnak halloweenhez kapcsolódó rendezvényt. Jó példa erre a Tökéletes nap Balatonlellén (október 22.) vagy a balatonfűzfői Borzongás Fesztivál (október 28.) és a halloweeni éjszaka a Festetics-kastélyban (november 3.) és Füred kapitány halloween kincsvadászata (október 28.). Ezek a rendezvények a szállodai programokkal együtt ismét több ezer vendéget hozhatnak a régióba. Éskovács Péter elmondta azt is, hogy a balatoni eseményeknek ma már akkora sikere van, hogy más turisztikai övezetek is elkezdték átvenni az itt kidolgozott kampányok mintáját. Néhány napja például az évente több mint hétszázezer vendégéjszakát generáló Bükfürdő egyik vállalkozása kérte meg egy halloweeni esemény kidolgozására azokat a szakembereket, akik megalkották Füred Kapitányt, a balatoni mesehőst.

Forrás: Balatonalmádi önkormányzata

Ma még nem léteznek Magyarországon olyan felmérések, amelyek megmutatnák, hogy mekkora üzlet a halloween hazánkban. Viszont az amerikai kutatások rávilágítanak arra, milyen nagy potenciál rejlik ebben az időszakban. Az amerikai kiskereskedelmi szövetség (National Retail Federation) felmérése szerint ebben az időszakban az USA állampolgárai jelmezekre, édességekre és rendezvények meglátogatására 12,2 milliárd dollárt (4441 milliárd forint) költenek. Éskovács szerint a magyar fiatalok körében is egyre többen hajlandóak fizetni azért, hogy részt vehessenek egy-egy ilyen rendezvényen. Jelmezekre, belépőkre sokat költenek ebben az időszakban.

A tömegeket vonzó tökös program egyik jó példája Balatonalmádi, ahol hatalmas érdeklődés mellett számos segítő, támogató összefogásával szervezett tökfaragó napot a Nők a Balatonért Egyesület balatonalmádi csoportja nemrég. A színes, vidám eseményt Fabó Péter polgármester is méltatta, kiemelve annak idegenforgalmi jelentőségét, illetve azt, hogy a városban a nyári szezonon kívül is kínálnak kitűnő programot, melyet nagyon sokan felkerestek.