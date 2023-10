Navracsics Tibor ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy Ajka 150 éve folyamatosan Magyarország egyik ipari központja, a saját példáján keresztül mutatta meg, hogy a magas szintű ipari termelés és a magas színvonalú kreatív ipari termékek nemcsak nem állnak ellentétben egymással, hanem egymásra épülnek. Az Ajka Kristály azért tudott nagy és erős lenni, mert mellette olyan ipari bázis és kézműves bázis volt, amely lehetővé tette, hogy Európa egyik prémium kategóriás termékskálája szülessen meg itt, Ajkán. Nehezebb időket is megélt itt a térség, de épp ennek a múzeumnak, valamint a kriptonház megkezdődő felújítása bizonyítja azt, hogy nemcsak a város képviselő-testülete, polgármestere elkötelezettje a hagyományok felfedezése és arra alapozva a jövő építése iránt, hanem a térség is. Ajka ma az Európa Kulturális Fővárosa-programsorozat része. A múzeum megnyitása annak nem része ugyan, de a kriptonház megújulása az Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósult meg.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszédet mond az ajkai Kristály Múzeum újranyitása alkalmából tartott ünnepségen 2023. október 7-én.

Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

– Olyan fejlesztési terven dolgozunk, amely Ajka, Veszprém, Várpalota, Székesfehérvár térségének a gazdasági, turisztikai és a hétköznapi életben is jelentős együttműködését készíti elő. A kreatív ipar, a prémium kategóriás termékek előállítása az, amiben kiválóan együtt tudnak működni. A múzeumban a múlt tárgyai láthatók, de az akkor lesz hatékony, ha kinyitjuk a jövő felé, erőt és energiát merítünk abból. Ajka jövőjének újabb erős oszlopát építhetjük a múzeum által megjelenített hagyományokra – fogalmazta meg a miniszter.

Schwartz Béla polgármester köszöntött minden résztvevőt, Navracsics Tibor minisztert, az üveggyár korábbi dolgozóit, vezetőit. – Az üveggyár 2019-ben fejezte be működését, mi a magunk részéről mindent elkövettünk, hogy meghosszabbítsuk a gyár létezését, még vevőnek is bejelentkeztünk, de nem sikerült a tulajdonosokkal megállapodni – mondta a polgármester.

Kiállítás az ajkai Kristály Múzeumban az újranyitás napján, 2023. október 7-én

Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

Abban az évben a gyár nagy része bezárt, és az Egervári László igazgató vezetésével 1984-ben létrejött múzeum is erre a sorsra jutott. A múzeum bemutatja a gyár működését, különösen a háborút követő időszakot.

A polgármester kiemelte, hogy a gyár mindig luxustermékeket állított elő, olyan magas minőségben és árfekvésben, amelyre a piac már nem volt vevő. Ez is szerepet játszott abban, hogy a gyárat később be kellett zárni. Hosszas tárgyalások után a város megvásárolta a tulajdonostól az épületet a múzeum anyagával együtt. Most megnyitják az érdeklődők előtt, bár látszik, hogy az épület erőteljes felújításra szorul. – A tetőt, amelyet az 1950-es években lebontottak, szeretnék visszaépíteni. Ez nagy munka, amelyhez elsősorban miniszter úr segítségét szeretnénk kérni, aki sokat segít Ajkának, és azt gondoljuk, hogy jócselekedete ezen az épületen is meg fog jelenni, és régi fényében tudjuk majd bemutatni – tette hozzá a polgármester.