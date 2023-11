– Az említett rész nem a húszemeletes tulajdona, ugyanis az épület mellett még két társasház is működik, és ez a problémás terület az egyik ilyen társasházé. Mi a két épület között csak szolgalmi joggal rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy a lakók be tudnak járni, ám semmiféle olyan tulajdonjogi és döntési helyzetben nem vagyunk, hogy a két épület közötti területet vagy az itt elhúzódó tetőszerkezetet kezelni tudjuk.

D. Barabás Éva Fotó: Juhász-Léhi István

Az elnök asszony kérdésünkre elmondta, az alapító okiratukban pontosan le van írva, hogy mi a húszemeletes tulajdona. Az épület két oldalán – a keleti és a nyugati oldalon – van egy passzázstető, ami védi a leeső dolgoktól az arra járókat, amit nemrég szigeteltek le és tettek rendbe. Szerinte ennek a karbantartása rendben van, viszont ami a passzázstetőn kívül esik, az már nem az ő tulajdonuk, nem hozzájuk tartozik.

– A gondunk az, hogy a nyugati oldalon, a két társasház közötti rész hálója el lett távolítva a városrehabilitáció idején – magyarázta D. Barabás Éva. – Itt valóban veszélyes lehet közlekedni, ezt jó volna újra visszahelyezni. Ugyanakkor nagyon köszönjük a város illetékeseinek, hogy segítettek a veszélyes homlokzati burkolatokat eltávolíttatni.

Megjegyezte, felújítások a húszemeletesben elsősorban a belső részben valósultak meg, elég csak a liftek cseréjére gondolni, amit a közös költségből finanszíroztak. Ezenkívül folyamatosan megújítják a szennyvízhálózatot, míg ebben az évben a tetőszigetelést szeretnék befejezni.

– A másik nagy tervünk – ami már szintén folyamatban van – a ház szellőzőrendszerének visszaállítása, mert sajnos több éve nem működik már – tudtuk meg. Egyébként ki van építve, de már nem korszerű a technológia, rozsdásak a ventilátorok. Ugyanakkor a háznak a szigetelése sem az igazi, ezért tervezik azt is, hogy a házat minőségi anyagokkal szigetelnék le, ami új homlokzati burkolatot is igényelne.

– Ennek a felújításnak a húszemeletes nem tud nekiállni, mert pályázati forrás nélkül képtelenek vagyunk milliárdos beruházást megvalósítani – mondta D. Barabás Éva.

Mint megtudtuk, összesen 130 lakás és 13 üzlet van a házban. Ha a létszámot nézzük, akkor több mint 500 ember lakik a város ikonikus épületében.

Fotó: Juhász-Léhi István

Szót ejtettünk az épület speciális fűtéséről is, ami ventilátorral, légfűtéssel történik. Ventilátor nyomja be a meleget, a víz pedig a VKSZ-től, a városi közüzemtől érkezik. Mindenkinek saját órája van, mindenki mérheti, mennyi a fogyasztása. Ez annak idején egy nagyon modern fűtési rendszer volt, mert nyáron hűtött is. Azonban ez a rendszer elromlott, régi, ezzel is kell valamit kezdenie a közösségnek. Tervben van az is, hogy napelemekkel lássák el akár az oldalfalakat, amivel biztosítanák a fűtést.

D. Barabás Éva elmondta azt is, Gelencsér Imre a kezdetek, azaz 1975 óta lakója az épületnek. Gondnokként kezdte, szolgálati lakása volt, majd vett egy lakást, amikor a szolgálati lakás megszűnt. Villanyszerelőként nagyon sokat segít a villamos hálózat karbantartásában.

– Amikor átvettem ezt a feladatot, Imre bácsi volt az egyik fix pont, aki nekem minden épületgépészeti dologról be tudott számolni – újságolta az elnök asszony. – Mindent tudott. Ha valami probléma akad, most is gyakran Imre bácsihoz fordulok.

Megkérdeztem, ha lehetne egy kívánsága a húszemeletessel kapcsolatban, mi lenne az?

– Az, hogy teljesen be tudjunk épülni a város életébe, ha jó véleménnyel lenne a város az épületről. Szeretnénk a város szíve lenni, és kívül-belül látványosan megújulni – jelentette ki határozottan D. Barabás Éva.