A Szent kereszt-templom felújítására 1 órája

Átlépték az ötezer aláírást

Korábban beszámoltunk Simon Gyula helybeli lakos kezdeményezéséről, melynek révén online aláírásgyűjtés indult a berhidai Szent kereszt-templom felújítására, megmentésére, mivel igen felgyorsult az állagromlása. A kezdeményező és Imrefi Károlyné most örömmel számoltak be arról, hogy fáradozásuk nem eredménytelen, napokkal ezelőtt összegyűlt az ötezredik(!) aláírás is.

Benkő Péter Benkő Péter

Berhidai Szent kereszt-templom

Forrás: Imrefi Károlyné A templom egy páratlan kincse a múltból nem csak Berhidának, de az egész országnak, sőt egész Európának. Ereklye, amit kötelességünk megőrizni a jövő nemzedékének. A megmentéséért indított online-aláírásgyűjtő kampány mellett szeptember közepétől papír alapon is csatlakozhatott bárki, bármelyik gyűjtőponton. Mindenki számít, a támogatást bárki aláírhatja, nem szükséges berhidai lakosnak lennie. A kezdeményezők lapunkon keresztül is köszönetet kívánnak mondani a gyűjtőpontoknak, valamint azoknak, akik bármilyen formában támogatták, támogatják a célt, hogy megmaradjon ez a ritka kincsünk, melynek jelenleg még potyognak a cserepei, ázik és omlik a falszerkezete. De a kitűzött cél remélhetőleg egyre közelebb kerül!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!