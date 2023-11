Ha hajnalban volt is már fagy itt-ott és elkelt a télikabát, napközben akár húsz fokra is felmelegszik a levegő szél­árnyékban, és jókat napozhatunk a parkban a padon ülve. Házhoz jön a sarki fény, a szomszédban pedig újra virágzik a rododendron meg az orgona. A citromfákat ráérünk még bevinni a verandára, nem beszélve a leanderről, ami kint is áttelel egy kis takarás alatt. Mintha megbolondult volna a természet, de a naptár szilárdan tartja magát, akármi is lesz, egy jó hónap múlva vége az évnek. Akár lesz téli hangulatunk, akár nem.