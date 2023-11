A közmeghallgatáson elhangzott panasz szerint év eleje óta nem világít az Alkotmány utca 41. és 39. szám előtti közvilágítási lámpatest. Ezt rögtön bejelentették a lakosok, hol a polgármesteri hivatalhoz fordultak, hol az áramszolgáltatóhoz, ám a bürokrácia útvesztőjében elkeveredtek, úgy érezték, a hivatalok pingpongoznak velük, nem jutottak előbbre. Nem derült ki, kire tartozik az ügy, kinek kell a javítást elvégeztetnie.

Ottó Péter polgármester válasza rögtön egyértelművé tette a helyzetet. Elmagyarázta, hogy ha a hálózatban van a hiba, akkor az E.ON a felelős, ha a lámpatestben, akkor a cserét az ezzel megbízott vállalkozás végzi. Ám a lakosoknak nem kell a fejüket törniük ezen vagy hirtelen műszaki szakemberré képezniük magukat, nem kell eldönteniük, hol a hiba, elég, ha a megfelelő hibabejelentő lehetőséget használják. A többi már a hozzáértőkre tartozik. A hibabejelentő felületet mi is hamar megtaláltuk az önkormányzat honlapján, ez tényleg nem nehéz, és a weboldalon lévő plakát szerint jelezni lehet a gondot a városüzemeltetésnek is.

A városháza nagytermében tartotta meg a zirci képviselő-testület a közmeghallgatást, a helyiek feltehették kérdéseiket, elmondhatták észrevételeiket

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A polgármester arról szintén beszélt, hogy a városban több helyen is hibás egy-egy lámpatest, villog, hol ég, hol nem, vagy egyáltalán nem. Ezért is mondhatta örömmel, hogy épp aláírták a zirci közvilágítás korszerűsítésének kivitelezésére vonatkozó szerződést, a megbízottnak 180 napon, azaz mintegy fél éven belül kell végeznie a szükséges feladatokkal. LED-lámpatestekre cserélik a jelenlegieket, ami energiahatékonyságot is jelent, olcsóbb működtetést eredményezhet.

Azt szintén megígérte Ottó Péter a közmeghallgatáson, felhívja a hibajavítást végző vállalkozás figyelmét, hogy míg elkészül az új rendszer, addig is javítania kell a nem működő lámpákat.