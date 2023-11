Szirbek Tiborné nagyesztergári polgármester mondta el, hogy kistraktort vettek, amelyhez hótoló, sószóró, fűkasza kapcsolható, és akár utánfutó is, sőt, vágóasztala van. Így télen úttakarításhoz, járdák síkosságmentesítéséhez, máskor szállításhoz használhatják, fűnyíráskor szintén jó szolgálatot tesz. Piroskának becézik a multifunkcionális eszközt, amelynek sok tartozéka, kiegészítője van. A mintegy hárommillió forint értékű jármű mellett beszereztek csaknem egymillió forintért egy ágdarálót, hogy a közterületeken gallyazáskor, veszélyes fák ágainak levágásakor, metszéskor keletkező hulladék hasznosulhasson, elégetését, ami környezetszennyező, elkerülhessék.

Utóbbi berendezés elsősorban az országfásítás keretében elültetett harminc fa gondozásakor jelent majd nagy segítséget, és hamarosan újabb harminc fához jut hasonlóképp a falu, továbbá őshonos gyümölcsfákat telepített az önkormányzat. S arra törekszik, hogy az ágdarálót jövőre a lakosok is használhassák, előre meghirdetett helyre vihetik majd kerti hulladékaikat ledaráltatni, megszervezik, hogy így közös célokra is alkalmazzák az új eszközt. Helyi vállalkozótól vették ezt is, a traktort is, ami azért is előnyös, mert a közelben van, s a szükséges karbantartási munkákat el tudja végezni.

A kommunális eszközök beszerzése alkalmából a nagyesztergári faluházban szervezett tájékoztatón részt vett Kovács Zoltán országgyűlési képviselő (jobbról)

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kistraktorra azért is van nagy szükség, mert emberek munkáját váltja ki, s nehéz már munkaerőt szerezni ilyen feladatokra. Ennek kapcsán Kovács Zoltán országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 2010-ben 310 ezer közfoglalkoztatott volt hazánkban, de számuk 20-30 ezerre csökkent, ugyanis többségük az elsődleges munkaerőpiacon talált állást. Azt szintén megemlítette, hogy több önkormányzat vett hasonló gazdasági kisjárművet, nemcsak a Leader biztosított erre keretet, hanem a Magyar falu program is, utóbbi révén összesen 2400 településre jutott egy-egy, összesen 20 milliárd forintnyi hazai forrásból. Térségünkben 55 községbe.