A gyerekek örömére 2023.12.01. 11:34

A Balaton-partra és Veszprémbe is eljön a finn Mikulás

A Balatonra is el jön a finn Mikulás, őt a régióba elkíséri Füred Kapitány, a balatoni mesehős is. A finn Mikulás arra szeretné felhívni a gyerekek és szülők figyelmét, hogy küldjenek minél több adományt a Mikulásgyárba. A Balaton környékén több szállodába is ellátogat a finn vendég, de nyilvánosan megjelenik majd Veszprémben is. (dec.8. Gyárkert.) - közölte Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Veol.hu Veol.hu

Akik nem tudnak elmenni a veszprémi találkozóra, azoknak azt javasolják, keressék majd fel a balatoni “Egy csésze szeretet” elnevezésű központokat, amelyeket a Balaton kiemelkedően jó cukrászdaiban állítottak fel, Gyenesdiáson, Balatonlellén és Balatonkenesén, Alsóörsön és Siófokon. A jótékonysági akció idén nem Budapesten és a Balatonon indult el elsőként. Az első település, ahol megnyílt a Mikulásgyár egy németországi kisváros. Itt már két hete gyűjtik az ajándékokat magyar karitatív akció javára. Az első település, ahol a jótékonysági akciót elindították a helyi magyarok, Nauheim, a hesseni tartomány tizezer lakosú városkája. Lang Szabolcs, az egyik helyi élelmiszerbolt vezetője elmondta, már korábban is csatlakoztak a kezdeményezéshez, akkor mintegy 800 kg adományt tudtak Magyarországra küldeni. Zsolnai Endre, a Mikulásgyár főszervezője mindezekhez hozzátette: minden évben, a világ számos pontján gyűjtenek a Mikulásgyárnak. Ausztráliától Hollandián keresztül Németországig. Az utóbbi régióban különösen nagy figyelmet kap a Mikulásgyár, hiszen volt olyan év, amikor 21 helyszínen gyűjtötték az ajándékokat a német városokban. A Mikulásgyár központi helyszínét idén a pesti oldalon, a IX. kerületben, a Bakáts téren rendezték be, amely jól megközelíthető gyalogosan és tömegközlekedési eszközökkel is. Ezzel párhuzamosan, a budai oldalon ideiglenes gyűjtőpontot hoztak létre a Lumina Christmas Parkban, a III. kerületben található Római strandon. Az elmúlt 18 alkalommal közel 670.000 adományozó járt a Mikulásgyár különböző gyűjtőpontjain. Az ország több nagyvállalata, szolgáltatója is csatlakozik minden éven az akcióhoz. Dolgozóik több tízezer kilogram adományt küldenek a Mikulásgyárba. Az idei akció december 1. és 21. között zajlik. A MikulásGyár idén óriásit vállalt: a Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal kiválasztott 50 település kb. 8.300 gyermekének juttat adományokat. A települések vezetése és a helyi családsegítők adják át a MikulásGyár adományait a gyermekeknek - mondta Zsolnai. A Mikulásgyár első vendége idén a finn Mikulás volt és ő tette le első ajándékát a jótékonysági csomagolóüzem futószalagjára. Ajándékaival a szolidaritás és az egészséges életmód fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, valamint arra, hogy a gyerekek ilyenkor télen is menjenek sokat a szabadba, kiránduljanak, sportoljanak. A finn Mikulással országszerte találkozhatnak a gyerekek. A Budapesti főhelyszínen, és a Lumina Christmas Parkban eltöltött napokat követően vidékre utazik a Mikulás, meglátogat több nagyvárost, mint például Bábolna, Szombathely, Szerencs, Sárvár, Veszprém, de eljut majd a Balaton környékére is, ahol szállodákban, közintézményekben találkozhatnak vele a gyerekek. Az akció fő helyszínén a IX. kerület polgármestere is átadta ajándékait a Mikulásgyárnak. Ferencváros minden jótékonysági kezdeményezést örömmel támogat, amikor nélkülözőknek és az elesetteknek segíthetünk. A Bakáts tér már korábban is helyt adott nagyszabású jótékonysági eseményeknek, és büszke vagyok rá, hogy ismét egy ilyen akció házigazdái és segítői lehetünk. Ferencváros polgármestereként egy fontos információt is meg kell osztanom a kerületiekkel. December 6-án reggel 10 és 12 óraközött Joulupukki, az igazi Mikulás itt lesz a Bakáts téren, ahol minden kerületi gyerek találkozhat vele, itt a MikulásGyárban - mondta Baranyi Krisztina polgármester. Döme Zsuzsanna Suzi alpolgármester szerint a Mikulásgyár azért is fontos, mert a kerülettel együtműködve legalább 1000 rászoruló kap karácsonyi ajándékot. A dobozokban főleg tartós élelmiszer, tisztító-és tisztálkodási szer, jó minőségű ruha, könyv és játék lesz. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. társadalmi felelősségvállalási programja keretében csatlakoztunk ez évben a MikulásGyár akciójához. A téli hónapokra a Római strandon létrehozott, igazi karácsonyi hangulatot varázsló Lumina Christmas Parkban december 1. és 21. között adománygyűjtő pont is működik. Az év végéhez közeledve egyre inkább készülünk a karácsonyra, a karácsonyi meghitt hangulat pedig elképzelhetetlen fények nélkül. A mesés Lumina Christmas Park a fények birodalmába viszi látogatóit, megjelenítve a magyar és az európai karácsonyi ünnepek csodáit, szimbólumait egy nagyjából egy kilométer hosszú útvonalon. Található benne karácsonyi posta, manók műhelye ajándékgyárral, jégvilág pingvinekkel, rénszarvas ösvény és karácsonyfaerdő, fel lehet ülni a színpompás szánra, a karácsonyi buszra és a körhintára, végül a Mikulás házában is vendégeskedhetünk - mondta dr. Szűts Ildikó vezérigazgató!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!