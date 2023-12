A fagy ellenére kicsik és nagyobbak egyaránt megjelentek a közösségi eseményen, ahol a képviselő amiatt fejezte ki örömét, hogy idén már itt, az Egyetemvárosrészben is elkészült egy betlehem. Konkrétan a lakótelepi élelmiszerbolt és az Egry úti Körzeti Óvoda között. – Mindig közösségekben gondolkodom, összefogással jött létre ez a betlehem is, mely a Pro Bono Veszprémért Egyesület jóvoltából készült el advent második vasárnapja előtt. A karácsonyra való ráhangolódás időszakában ez egy ünnepi, ugyanakkor helyi látványosság – mondta el a képviselő, majd kiemelten szólt az elmúlt időszak más aktív közösségi tevékenységeiről, melyek az Egyetemvárosban zajlottak, többek között közösségi tervezést is megvalósítottak a Csikász–Csermák–Egyetem utcák találkozásánál. – Ahhoz hasonló programot tervezünk végrehajtani az Egry lakótelepen is. A mostani helyszínt is érintené ez, illetve a lakótelep más, nagyobb zöldfelülettel rendelkező részeit, s úgy tervezzük, tavasszal el tudjuk kezdeni a megvalósítást. Természetesen az itt élőket is be kívánjuk vonni a tervezésbe – mondta el Csik Richárd.