,,Az elmúlt évek tapasztalatai és visszajelzései alapján az adventi vásár megújítására szükség volt, de a város célja továbbra is az, hogy a legjobbat nyújtsa. A megújult területek közösségi térként funkcionálnak, azért épültek és szépültek meg, hogy (ki)használjuk ezeket, és a veszprémiek belakják, mielőbb a magukénak érezzék. Éppen ezért az idei adventi helyszínek között az Agóra, a könyvtár, a színház, a várnegyed, a városrészek és a templomok mellett az újonnan kialakult tereket is bevonták a programokba. Így ismerhetjük majd meg a Gyárkert téli arcát, az ActiCity vásári hangulatát és az Óváros piac új lehetőségeit is a Zöld Városban" – írták a lapunkhoz eljutatott írásban.