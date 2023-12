Mint megtudtuk, összesen 13 készétel, öt pizza, öt hamburger és három snickers szelet került górcső alá. Hat vendéglátó egységben helyszíni ellenőrzést is történt, ebből négy esetben eljárást indítottak a szakemberek, egy vállalkozás tevékenységét pedig ideiglenesen felfüggesztették. A laboratóriumi vizsgálatok több esetben állati eredetű fehérjét is kimutattak a vegánnak ígért ételekben.

Napjainkban egyre népszerűbbek a húsmentes vagy teljes mértékben növényi alapú ételek, így egyre több kiszállítással is foglalkozó vendéglátóhely kínálatában megtalálhatóak. A legfrissebb tesztben házhoz szállított vegán készételek kerültek nagyító alá. A kínálat felmérését követően öt vegán hamburgert, öt vegán pizzát és három vegán snickers szeletet rendeltek a szakemberek. A teszt során a szakemberek felmérő jelleggel megnézték a szállítóboxok tisztaságát. Hét box külső és belső felületéről vettek mintát, melyek laboratóriumi vizsgálata megnyugtató eredménnyel zárult, ugyanis egyik sem utalt szennyezettségre. Azonban négy ételben találtak az előírásokkal ellenkező anyagot a laboratóriumi vizsgálatok folyamán. Az eredmények alapján a felügyelők az érintett vállalkozásoknál helyszíni ellenőrzést tartottak. A hat vizsgált hely közül néggyel szemben indult eljárás, többek között élelmiszerhigiéniai hiányosságok miatt. Egy esetben a vendéglátóhely ételkészítő és forgalmazó tevékenységének azonnali felfüggesztésére is szükség volt.