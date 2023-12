A kicsik öröme leírhatatlan volt, még a félénkebbek is hamar feloldódtak, míg a bátrabbak odaléptek a hófehér szakállú, piros ruhás Mikuláshoz, és énekeltek, szavaltak neki. A vidám program lebonyolításában közreműködött a Sümegi Polgárőr Egyesület, a Napfény Segítő Központ, a helyi Aktív Nagyik csoportja és a Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület. A télapó megjelenésén túl még gyermekkoncert is volt, amit Belényesi Barnabás adott a résztvevők örömére. Természetesen a program legnagyobb haszonélvezői ezúttal is a gyerekek voltak, és az átszellemült, boldog arcok láttán nem kérdéses, hogy december hatodika Sümegen sem múlhat el a Mikulás látogatása nélkül.