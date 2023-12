– A szociális ágazatban dolgozók a nehéz élethelyzetbe került embertársaikon segítenek. A bentlakásos idősellátás folyamatos szolgálatot jelent azon kollégáimnak, akik közvetlenül a magukról már gondoskodni nem képes gondozottjaink mellett végzik ápolói, gondozói, nővéri, mentálhigiénés munkájukat. Ez nehéz és egyben felemelő szolgálat. Nap mint nap meg kell küzdeni a betegségből fakadó kiszolgáltatottsággal, az elmúlással. A mi munkánk megbecsülése egy-egy mosoly, amit kapunk, egy köszönöm, egy ölelés, egy hálás tekintet, amely erőt ad, erőt adhat a további szolgálathoz – mondta el Takács Réka, az idősotthon igazgatója. Jelenleg 81 időst látnak el a Szent Bernát-otthonban, amihez a különböző szervezeti egységekben, munkakörökben feladatát végző ötven munkatárs mind hozzájárul, hangsúlyozta az intézményvezető.

Az ünnepségen fenntartói dicséretben részesült Szabó Szilvia gazdasági vezető, aki ebben az idősotthonban szinte a kezdetektől, 2006-tól dolgozik ezen a poszton. A pénzügyi terület irányítása mellett a jogszabályoknak megfelelő működtetésben is oroszlánrészt vállalt, ezzel az elmúlt éveket is figyelembe véve több száz ellátottról való megfelelő gondoskodást tett lehetővé. Vezetőtársaival, beosztott munkatársaival kapcsolata jó, vezetőként a következetesség jellemzi. Idejét, energiáját nem sajnálva dolgozik. Felelősségtudata példaértékű, munkáját az alaposság, a precizitás, a tervszerűség, az átgondoltság, a tudatosság jellemzi.

Igazgatói dicséretet vehetett át Kadnár Ferencné és Fodor Jánosné. Kadnár Ferencné Rózsikát az otthon megnyitásakor az első dolgozók között vették fel a takarítókhoz. Azóta az intézményre második otthonaként tekint, így teremt abban mindenhol tisztaságot, pedig a magas ablakok esetében ez nem könnyű. A lakók szobáiban nemcsak a fertőtlenítést tartja fontosnak, hanem kéréseik teljesítését és a velük való elbeszélgetést is, amiért hálásak. Közben a nyugdíjas asszony slágereket énekel, dúdol, amivel környezetét felvidítja. Fodor Jánosné szintén az elsők között felvett dolgozók egyike. Andreát a kincsének tartja a közösség. Pénzügyi szakember, de eleinte egyedüli adminisztratív dolgozóként végezte el a szükséges feladatokat, és az utóbbi időben is több munkakört egyszerre látott el. Türelmes a lakókkal, tartja a kapcsolatot hozzátartozóikkal, humorának köszönhetően az esetleges feszültségeket is fel tudja oldani.

Igazgatói elismerő oklevelet kapott Kapocsi Józsefné Angéla és Kukodáné Major Tímea. Mindketten szociális ápolók-gondozók, és a világjárvány idején érkeztek az otthonba, amely különösen emberpróbáló időszak volt. Vállalták a veszélyt rejtő munkát. Tímea műszakvezetőként irányítói tevékenységet végez alapfeladatai mellett, felelősséggel, odaadással. Angéla nem is vár utasításokra, meglátja, hol van rá szükség. Az ellátottak, akik kevésbé tudnak mozogni, számíthatnak rájuk.

Intézményvezetői elismerésben részesült Kéri-Eke Eme­se Ditta szociális, mentál­higiénés munkatárs. Ugyan csak mintegy másfél éve van az otthonban, de már több új elemet vezetett be a szakmai programba. Például csoportfoglalkozásokat, amelyek építően hatnak a gondozásra szorulókra. A nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában főszerepet vállal.

Az ünnepségen az idősotthon dolgozói, családtagjaik és az érdeklődők mellett részt vett Horváth Olga kismarosi apátnő, Binder Zita ciszterci nővér, Marton Bernát, a zirci ciszterci apátság perjele, Huszár Lőrinc plébános és a katolikus karitászcsoport képviselői.