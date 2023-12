A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Advent első vasárnapjához hasonlóan a gyertya színe ismét lila, ám ez most nem a hitet, hanem a reményt szimbolizálja számunkra. A kastélyudvaron a gyertyát Miklós Csongor lelkészi gyakornok gyújtotta meg, majd megosztotta adventi gondolatait a jelenlévőkkel.

A remény lángját gyújtotta meg Miklós Csongor lelkészi gyakornok

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Minden esztendő ezen szakaszában olyan gyermeki várakozás, olyan érzelmi kavalkád lesz úrrá rajtunk, amelyet máskor sosem érezhet az ember. Nézegetjük a kirakatokat, aggódunk a karácsonyi menüsoron, keressük a tavaly elrejtett égősort, sodródunk az ünneppel. De keresünk, várunk még valakit, aki elhozza az ünnepet. Advent egy olyan időszak, amikor az ember vár. Advent a várakozás, a Krisztusra várás ideje, ám ez a várakozás sokféle lehet. Minden ember várakozásának módja olyan, amilyen kapcsolatban van azzal, akit vár. Várhatjuk Jézust örömteli várakozással, a megváltottak örömével. Úgy, hogy készen vagyunk az érkezésére, hiszen ő az ajtó előtt áll, és zörget, csakhogy az ajtó be van zárva. Ne zárjuk be az ajtót, mert előtte áll a szabadító – fogalmazott Miklós Csongor.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Az ünnepségen közreműködött az Édenkert Pápai Református Óvoda, a Pápai Református Egyházközség gyermekkórusa, valamint a Pápai Református Ifjúsági Zenekar. Az est folyamán az Adventi hírnök friss fenyőág című műsor keretében fellépett a TiboRóza Tánccsoport, Mező Lászlóné, a Pápai Nyugdíjas Egyesület énekkara, Nagy Imre, a Refis bábozda és a Háromhatár Kulturális Egyesület énekkara. Ahogy az első alkalomkor, az ünnepre hangolódókat a faházakban most is karácsonyi forró italok, édességek, kézműves termékek várták. Az ünneplők között Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője is ott volt.