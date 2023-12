A program szombaton délután kezdődött a faluház udvarán, a versengésre benevező csapatok regisztrációjával. Az ünnepélyes megnyitó zuhogó jéghideg esőben kezdődött, ami később havazásba csapott át. A résztvevőket ez szemmel láthatóan nem hátráltatta, a sátrak alatt illatoztak a finomabbnál finomabb, különböző titkos receptek alapján készülő forralt borok.

A házigazdák nevében Horváth Zoltán polgármester köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, a rendezvényre előzetesen is sok csapat regisztrált, végül harmincöt meg is érkezett, a kifejezetten kellemetlen időjárás ellenére is. - Ez az arány is jól érzékelteti, hogy a két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény immár mélyen belegyökerezett a itt élők és az évről évre idelátogatók tudatába. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ezúttal is utaztak hozzánk Karcagról, Helvéciáról, Mesztegnyőről, tulajdonképpen az ország szinte minden pontjáról, hogy itt lehessenek velünk. Sőt, még Ausztriából jöttek a forralt bor főző versenyre - mondta a polgármester, majd bemutatta a zsűrit, amelynek tagjai között a borász szakma is képviseltette magát. Az értékelés szerint végül az abszolút győztes a helyi Hamvas barack néven induló csapat lett, a második helyet a Karcag város önkormányzatát képviselő Konok kunok néven versenyző együttes szerezte meg, míg a tavalyi győztes MÁV Zrt. lelkes gárdája a harmadik helyen végzett. A zsűri az egyedi arculatot különdíjjal jutalmazta, amelyet a Marcali szépasszonyok vehettek át. A badacsonytördemici önkormányzat és a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. által rendezett programon Beke Zsolt atya mondott áldást, majd megérkezett a Mikulás is, a jó hangulat pedig egy percre sem lankadt a faluház udvarán.