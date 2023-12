Fülöp Attila az Ágota Közösség és a Holnapocska Alapítvány Mikulás-váró rendezvényén azt mondta, a rendszerváltást követően az első jogszabályok között alkották meg a gyermekvédelmi törvényt.

Akkoriban ezekre a feladatokra az állam és az önkormányzatok vállalkoztak. mára azonban vállalkozások, gazdasági szervezetek is részt vállalnak ebben – tette hozzá. Szavai szerint ma is szükség van az államra, de a gazdasági szereplőkre is. „Ez egy nagy társasjáték, amit együtt kell játszani, ennek az összefogásnak a nyertesei azok, akiknek az életéről van szó" – fogalmazott.

Hozzátette: a gyermekvédelem a nehézségek mellett az összefogás példája is lehet.