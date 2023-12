A szervezők zsíros és nutellás kenyérrel, forralt borral és teával várták a vendégeket, akik Omász Katalin, a Német Nemzetiségi Népdalkör, Hatás Andrea és tanítványai mellett Gregor Bernadettet is meghallgathatták, majd Dj Stephen JR szolgáltatta a zenét az est hátralévő részében.

A gyertyagyújtás előtti pillanatokban kérdeztük Ovádi Péter országgyűlési képviselőt, aki a Naplónak elmondta, örül annak, hogy vannak ilyen civil kezdeményezések, és az is örömteli, hogy az Élhetőbb Rátótért Egyesület kiemelkedik a közösségek közül is, hiszen fontosnak tartja, hogy az adventi időszakban olyan rendezvényt szervezzenek, amely valóban a közösségről szól. Ugyanis a repertoárban látszik, hogy minden generációt megszólítanak. Hangsúlyozta, ezek a rendezvények éppen ezért nagyon fontosak.

Elmondta azt is, Gyulafiratót közösségeiben nagy szükség van a helyiek összetartó erejére. Főleg a mostani, az adventi időszakban. Ovádi Péter örömmel konstatálta, hogy mindenki családosan érkezett a szombati eseményre. Ez azért is jó dolog, mert civilek szervezték a szombati napot, és saját munkájukból és pénzükből valósították meg. Szó esett arról is, hogy Veszprémben a városrészek is adventi ünnepséggel várnak, ami a parlamenti képviselő szerint egyértelműen azt jelenti, hogy kiemelkedő közösségek vannak a városban.