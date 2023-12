Szerda hajnalban különleges látványt nyújtott a bakonyi kisváros főtere, mert szinte minden része fehérré változott. Karácsonyi képeslapra nem is kellene szebb háttér, mert a díszvilágítás is érvényesült. Aztán az utakat többször is letakarították. Szükség volt rá, mert azóta sem állt el a havazás. Ennek a mutatósabb következménye, hogy a kerítésekre, a szemetes edényekre is csinos sapkát épít, az ügyesebbek pedig hóvirágot formálhatnak bakancsuk talpával a puha fehér rétegbe.