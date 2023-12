Videónkon, fotóinkon látszik, hogy melegítettek be a Mikulás-sapkában és karácsonyi pulcsiban, nyakkendőben gyülekezők Zircek. Több volt a résztvevő, mint tavaly, és már a rajt előtt jobban meg is teltek az adományoknak kikészített kosarak tartós élelmiszerekkel, mint a múlt évben. A helyi gimnázium diákjai előre gyűjtöttek, többdoboznyival a helyszínre vittek.

– Mindkét tevékenység nagyra értékelendő, a mozgás és a segítés is. Ilyen formában a jótékonykodás jókedvűvé válhat, a rászorulóknak is előnyös, és azoknak is, akik támogatják őket. Ha így visznek vidámságot a támogatásra szorulók napjaiba, az a mi arcunkra is mosolyt varázsol – mondta el Ottó Péter polgármester a rendezvény megnyitásakor.

Detre Anita, az egyik szervező is arról beszélt lapunknak, hogy két fontos tevékenységet kapcsol össze kezdeményezésük: a sportolást és a másokra figyelést. Valószínűleg ezért vált be még annál is jobban, mint számítottak rá. A hosszúréti bringakörnél beszélgettünk erről, ami alig több mint egy kilométer hosszú, ezt a távot tehették meg most futva a mókás pulcsiban benevezők. Egyébként többen járnak ide rendszeresen kocogni, kerékpározni, és még többen megtehetik ezt a jövőben olyanok, akik esetleg a karácsony előtti futáson kaptak ehhez kedvet. Szerencsések a zirciek ebből a szempontból, ez a zöldterület egészen közel van a városközponthoz. A jótékony adventi közös futásból pedig jó eséllyel lesz hagyomány.