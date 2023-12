Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ elnöke elmondta, az adventi civil börzét a Miniszterelnökség Civil Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya és a Civil Közösségi Szolgáltató Központok Hálózata találta ki 2020-ban.

– Az adventi időszakban a civil szervezetekre irányítjuk a figyelmet, és különböző tevékenységi területeket tudunk támogatni, például olyat, amelyik nehéz sorsú embereken, gyermekeken, betegeken segít. Idén bővítettük a kört, és olyan szervezetek is felmerültek, amelyek kultúrával vagy állatvédelemmel foglalkoznak. Az idei adventi civil börzét az Olt-Alom Egyesület Állatvédő Egyesület segítségével az ActiCity-be szervezzük december 9-20-ig. A nyitónapon egy nyílt színi akcióval – fogalmazott Varga Endre.

Elmondta, lehetőség lesz arra, hogy pénzadományt ajánljanak fel azok, akiknek fontos az állatok védelme, de természetesen tárgyi adományokat is szívesen vesznek az állatvédők. A jótékonykodásra két helyszínen, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárában és a Veszprém Megyei Civil Ház Kossuth utcai irodájában lehet sort keríteni. Az adományokat Varga Endréék juttatják majd el az egyesületnek.

Gál Éva, az Olt-Alom elnöke először a köszönet hangján szólt azért, mert az egyesületük által mentett kisállatok számára kezdődik adománygyűjtés.

– Két részre bontanám a munkánkat és vállalásainkat. Az egyik fő rész az ebrendészeti tevékenység, mint szolgáltatás. Ezt a feladatot Veszprémben és több környező településen mi látjuk el. Ez a kóbor ebek begyűjtését jelenti a közterületekről. Az a fő célunk, hogy próbáljunk jó gazdákat keresni nekik. Állatot nem altatunk el, ez nagyon fontos, mindig kihangsúlyozzuk. A másik pedig az egyesületi munkánk és a vállalásunk, ami a preventív állatvédelem, és amit a macskák esetében tudunk végezni, ivartalanítással. Természetesen az ivartalanítás az ebek esetében is rendkívül fontos, ezt mindig hangsúlyozzuk. Örökbe is csak úgy adunk állatot, hogy az ivartalanítási, oltási körülmények megfelelőek – fogalmazott az egyesület elnöke.

Földi Angéla mentési vezető elárulta, sokat van kint terepen, és sok más mellett ő kezeli a bejövő telefonhívásokat is.

– Az állatvédő egyesületek munkája nem merül ki ott, hogy összeszedjük a kóbor ebeket, hanem ennél jóval többrétű – mutatott rá a szakember, aki arról is beszélt, hogy rengeteget költenek az ivartalanításra. Így lesz ez most is, hiszen teljes egészében ivartalanításra fordítják majd az adventi időszakban befolyó támogatásokat.

December 9-én, a nyitónapon a civil központtal közösen egy flashmobbal állnak a nagyközönség elé, hiszen ők is azt vallják, hogy "közös ügy az állatvédelem". Várják a gyerekeket különböző programokkal, színezőkkel, tájékoztató anyagokkal és a helyszínen lesz chipolvasás és ellenőrzés is. Közeledik a szilveszter, ezért hangsúlyozták, csak úgy tudják visszaadni az elkóborolt állatot, ha tudják, hogy kinek kell visszaadni. Mindezek mellett az örökbefogadást is népszerűsítik, és beszélgetnek a tevékenységükről.

Földi Angéla kiemelte, tápadományok esetében inkább a "kevesebbet, de az jó minőségű legyen" elvet követik. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a teljes ellátást megkapják az állatok az Olt-Alomnál.