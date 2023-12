Az egyesület alapszabályában megfogalmazott célokkal összhangban áll, és kiemelten fontos az Európában szinte egyedülálló Szent kereszt-templom. Most igencsak szükséges az összefogás a megmentéséhez, melynek sikerében bíznak. A koncertet a Szent László római katolikus templomban rendezték november 25-én, ahol fellépett Bakács Erika, Hibszky Dávid Ambrus, valamint az ösküi Forrás Népdalkör egy koncerttel, Simon László atya pedig segített helyet adni e jó célra. A koncert emlékére a fellépőknek és az atyának emléktárggyal kedveskedett az egyesület, mely köszöni a támogatók jelenlétét, akik eljöttek a koncertre, és hálásak, mert úgy érzik, nem közömbös már másoknak sem a műemlék templom sorsa. Megtiszteltetésnek érzik, hogy például Falussy József, az egyházközség és a település köztiszteletben álló tagja is eljött a koncertre, aki családjával igazi elkötelezettje a Szent kereszt-templom megmentésének, hiszen több évtizedes, önzetlen munkájukkal gondoskodtak a „kis templomról”, azt mindig szakszerűen, pontosan mutatták be a látogatóknak.

A koncert bevétele közel 270 ezer forint volt, ami ugyan csak csepp a tengerben, de ezt is befizették az elkülönített bankszámlára. Továbbra is lehetőség van a Szent kereszt műemlék templom felújítását támogatni.