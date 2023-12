Ez a gondolat indította el Maczkó Károlyt, a Kerítésmánia tulajdonosát, aki két veszprémi bölcsődének ajándékozott madárházikót. – Én kifejezetten állatbarát vagyok, és a cégünknél dolgozó emberek szintén ebben a szellemben élnek. Fontos az állatok védelme, és ebben komoly társadalmi felelősségünk van. A másik oldalon azt is tudom, hogy a gyerekeknek, ha már kiskorban példát mutatunk, az elkísérheti őket egész életükben – mondta Károly, majd folytatta: – Úgy voltam vele, itt a tél, segítsünk a madaraknak, de ezt akkor már olyan formában tegyük, hogy a kicsik meg tudják figyelni őket. Ez nemcsak abban segít nekik, hogy a gondoskodást megtanulják, hanem megismerhetik a fajtákat, viselkedésüket, mindezt természetes közegükben. A madáretetők és a madarak megfigyelése így nemcsak szórakoztató, de tanulságos és fejlesztő tevékenység is lehet nekik. Így hát gondoltam egyet és vettem két házikót, majd a Napsugár és a Hóvirág bölcsődének ajándékoztam. Örömmel elfogadták, fel is tették, így a gyerekek örülhetnek nekik, és már szemmel tarthatják a kismadarakat.

Ilyenkor a madaraknak több energiára van szükségük a testhőmérséklet fenntartásához. A madáretetők biztosítják számukra a szükséges táplálékot, amely segíti a fokozott energiaigény kielégítését. Ez különösen fontos a hideg éjszakákon és a hideg napokon, amikor extra erőfeszítéseket kell tenniük a túlélés érdekében.

Nemcsak az apró fajok vannak télen veszélyben, érdemes figyelni a nagyobb testű madarakra is, főleg akkor, ha alapból költöző, mint például a gólya. Ritkán kísérleteznek önmaguktól a maradással és az európai teleléssel, az itt maradt egyedeknek gyakran szemmel nem látható egészségügyi problémájuk van, ami miatt nem tudnak lerepülni egy Afrika-távot. Ők mindenképpen emberi segítségre szorulnak, és nem ritka, hogy tavasszal távoznak, majd a téli évszak beköszöntével visszatérnek annak portájára, aki átsegítette őket a hidegebb hónapokon.

Maczkó Károly végül még azt is elmondta portálunknak, hogy reméli, példáját több veszprémi cég követi majd, hiszen van még bőven bölcsi, ovi, suli, ahol bizonyára szívesen fogadnának madárházikót, hiszen a madarak etetése és megfigyelése révén mindannyian részesei lehetünk a téli természet csodáinak, miközben segítünk nekik az évszak kihívásaival szembenézni.