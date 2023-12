A Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata idén is megszervezi az Adventi Civil Börze elnevezésű adománygyűjtő kampányát. A civil közösségi szolgáltató központok országszerte minden megyében és Budapesten adománygyűjtő akciót szerveznek a fenti elnevezéssel, melynek kezdeményezője a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya.

– Immár harmadik éve szervezzük az adventi civil börzét hálózati tagjainkkal, akik az ország minden megyeszékhelyén és Budapesten szintén szerveznek egy adventi civil börzét, ami arról szól, hogy nem mi gyűjtünk adományokat, hanem segítünk egy-egy civil szervezetnek, akinek a tevékenysége számottevő és nagyon sikeres és jó – fogalmozott Varga Endre elnök a megnyitón. – Három évvel ezelőtt hátrányos helyzetűeknek és fogyatékossággal élők szervezeteinek segítettük a munkáját ezzel az adománygyűjtő akcióval, tavaly pedig egy kárpátaljai iskolát, hogy adományokhoz jussanak. Mindkét évben sikeres akciót szerveztünk, reméljük, hogy idén is így lesz.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Hangsúlyozta, céljuk nem csak az adománygyűjtés, hanem az is, hogy felhívják egy állatvédő egyesületre a figyelmet, és hogy a fiatalok találjanak olyan civil szervezeteket, ahol érdemes eltölteni az 50 órás ifjúsági közösségi szolgálatot. De az is cél, hogy majd ezek a fiatalok, akik találkoznak jól, és sikeresen működő civil szervezetekkel, a későbbiekben saját maguk is alakítsanak egyesületeket, vagy gondoljanak arra, hogy egy-egy jó ügy érdekében érdemes alapítványt létrehozniuk.

– Bízom benne, hogy akik most itt vannak és árulnak és vesznek itt az adventi forgatagban, arra is gondolnak, hogy adományként segítik ennek a szervezetnek a munkáját – mondta Varga Endre. – Az adománygyűjtő akciónk december 20-ig tart, de várnak az állatvédők is tárgyi adományokat, így takarókat, és jó minőségű tápokat.

Majd következett egy flashmob, azaz villámcsődület a színpadon: az önkéntesek város- és megyevezetőkkel - Brányi Mária, Hegedűs Barbara, Vörösmarty Éva - kiegészülve a Közös ügyünk az állatvédelem szlogent mutatták fel.