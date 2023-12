Első és tíz éven át „koptatott” munkahelyemet azért szerettem, mert noha odabent, az irodánkban kezdtük a napot, később szétszéledtünk a város, később a körzet minden részébe. A munka ugyan parancsolt, de az időnket, a sorrendet mi osztottuk be. Ezúttal a Dózsavárosba szólított egy bizonyos műszaki feladat megoldása, melynek kapcsán muszáj volt magamat feltalálni, s ezt a nevesincs lépcsőt, melyet semmilyen térkép nem jelez, a saját tervrajzunkon viszont szerepelt, megtalálni. Mert – szégyen ide, szégyen oda – azelőtt magam sem ismertem.

Zöldövezet betonkerítéssel az egyik szakaszon

Fotó: Benkő Péter / Forrás: Napló

Mystic Veszprém sorozatunk aktuális helyszíne a Szent István utca alsó szakasza, ott parkoltam és onnan indultam el. A cél pedig a Sigray utca. Igen, létezett-létezik ma is ez a lépcső, közterület, de házszám nem tartozik hozzá. Lényegében rövidíti a kerülőt a gyalogosan közlekedőknek. Most, hogy a fotókat elkészítve megint arra jártam, azt tapasztaltam, nem igazán használják, pedig – és egy igazán találó jelzőt érdemelne, legyen mondjuk az, hogy – romantikus. Hiszen alig észrevehető, megdolgoztatja a kapaszkodó embert, de többször megtörik, látszólag el is ágazik, de nem, ez megint a város sajátossága. Környezete nagyrészt zöld, nyújt panorámát a várra, és igazán titokzatos. Javaslom felfedezni, mert megszerettem egykor, és a munkát is elvégeztem. Anno egy műszaki felmérést, ma pedig képeken örökítettem meg a helyszínt. Emléknek is szép.

Jobbra kanyarodik a zeg-zugocska

Fotó: Benkő Péter / Forrás: Napló

Kedves olvasóink, jelentem, szépen haladunk, a legközelebbi epizódban a második helyezett misztikus helyszínt mutatom be, mely időben az elsők egyike. Tízéves voltam, amikor először láttam, azóta is örömmel járok arra mindig.