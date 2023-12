A Padányi Alapítvány által szervezett esten Végh László polgármester és Horváth Tibor teológus köszöntötte az érdeklődőket, valamint a meghívott, ma is nagy népszerűségnek örvendő nyugalmazott érseket.

Márfi Gyula beszédét egy idézettel kezdte, amely alapvetően határozta meg az est tematikáját. –Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz – idézte Robert Schuman luxemburgi születésű, német–francia kereszténydemokrata politikus kijelentését, amelyet az Európai Unió elődjének megalapításakor tett. Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi és Robert Schuman, három keresztény államférfi, akiknek a nevéhez fűződik földrészünk egyesítésének terve, amelynek első konkrét lépése 1951-ben, az első nemzetek feletti európai intézmény, az Európai Szén- és Acélközösség létrehozása volt. Azonban ők az európai közösséget nem központi hatalomként, hanem olyan unióként képzelték el, amelynek alapköve a demokrácia, a nemzetek közötti kapcsolatok egyenlősége.

Márfi Gyula szerint az alapítók ma minden bizonnyal forognának sírjukban, ha tudnának a mostani állapotokról. Szerinte a keresztény tanítástól nagyon messze került Európa. Elég csak a genderideológiára, az azonos neműek házasságára, a szingliség népszerűsítésére, a migrációra, a keresztény gyökerektől való tudatos eltávolodására gondolni.

Az iszlamizálódást szintén nagy, ha nem a legnagyobb veszélyként említette, hiszen szerinte itt alapvetően hódításról szól az egyre nagyobb számban történő Európába áramlásuk. Az iszlám nem befogadó vallás, sőt – mint azt külön kifejtette – nagyobb részben nem is vallás, hanem politika. Nekik kötelességük minden lehetséges módon terjeszteni vallásukat, amely keresztény ember számára megdöbbentően sokat – akár fegyverhasználatot is – megenged az eszközök között. Ezzel együtt az is meggyőződése, hogy az unió valamilyen módon ma szinte minden vallást tolerál, a kereszténység kivételével. Pedig Európa és a benne élő nemzetek jövője csak a kereszténység útján képzelhető el.