A VT elnöke egyebek mellett elmondta, az előző év azonos időszakához (november 30) képest több peres ügy érkezett, főként a Közigazgatási Kollégiumban és a székhelyi járásbíróság nyomozási bírói ügyszakában. Összesen 26570 ügy érkezett Veszprém vármegye bíróságaira (2022-ben ezidő alatt 26280). A növekedés a járásbíróságok polgári ügyszakában is jellemző, a tavalyi 3089-ről idén 3212-re nőtt. Kisebb ügyérkezés-csökkenés csak az egyes nemperes ügyekben mutatkozott.

- Bíráink idén is több ügyet befejeztek, mint amennyi érkezett. Arra nagyon büszke vagyok, hogy már sok éve az országos átlagnál jelentősen kedvezőbbek az időszerűségi adataink, hangsúlyozta dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit.

Elmondta továbbá, a november 30-án folyamatban maradt 1975 db ügyből összesen 52 két éven túli peres ügy (ami az országos átlagnál sokkal kedvezőbb adat). A legsúlyosabb bűncselekményeket érintő törvényszéki büntető ügyekben már évek óta nincs két éven túl folyamatban lévő ügy. A bírák gyorsan, hatékonyan dolgoznak, ítélkezési munkájuk, döntési tevékenységük függetlenségének tiszteletben tartásával a bírósági vezetés munkájukba nem szól bele, a bírót nem utasítja. A törvényszéken 85 bírói álláshely van, amelyből 82 betöltött. Év végén két bíró nyugdíjba vonul, a jövő év elején három, idén egy bíró jogviszonya felmentéssel megszűnt. Jelentős a bírói fluktuáció az összlétszámhoz képest, amely főleg munkaszervezési kihívásokat jelent az elnöknek. A törvényszéken 264 igazságügyi alkalmazott dolgozik.

Mindig voltak olyan ítélkezési területek, ahol átmenetileg – akár külső okok miatt – kissé nehezebbek voltak az ítélkezési körülmények. Ilyenek például a járásbíróságok polgári peres ügyei, amelyekből kicsit több érkezett. A járásbírósági peres ügyek közül is egyre több a bonyolultabb életviszonyokat érintő polgári per, jogszabály-változások miatt pedig szigorúbbak az eljárási határidők. A törvényszék közigazgatási ügyeiben főként a jelentősebb ügyérkezés-növekedés jelentett kihívást. Az örvendetes, hogy az üres álláshelyeket már betöltötték és továbbiakra is szükség van. Az elnök rámutatott, a törvényszék elsőfokú ügyeket tárgyaló büntető ügyeinél nem tudták elkerülni a kirendeléseket, mert a korábbi időszakhoz képest megnőtt az ügyérkezés, és ezen a területen különösen fontos az időszerű ítélkezés biztosítása. A járásbíróságok büntető ügyeinél a peres ügyérkezés alig nőtt, de a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírói ügyeinél átszervezéseket kellett végrehajtani.

Fotó: Veszprémi Törvényszék

Az elnök kifejtette, a bíróság teljesítette alapfeladatát, a fellebbviteli fórumok visszajelzései is főként pozitívak. Veszprém vármegye bírói közül többen szakmai többlet feladatot is vállalnak, részt vesznek többek között európai jogi szaktanácsadásban, regionális, központi oktatásban. A bírói kar országos szinten is elismert, megbecsült bírói közösség.

A működés szempontjából mozgalmas volt az év. Így végleges helyére költözött a Balatonfüredi Törvénykezési Hely, mely az ország legkorszerűbb, kiemelt energiahatékonysággal működő bírósági épülete. A Veszprémi Járásbíróság épületén napelemes rendszer telepítettek. Számos szakmai képzés, továbbképzés, kollégiumi rendezvény megtartásán kívül több sikeres rendezvény, program zajlott a törvényszéken idén. Így az Eötvös Károly Jogásznap, a regionális szakmai napokon a bírósági szakágak, szakmai szervezetek magas rangú képviselői is részt vettek. A közösségépítésért több rendezvényt tartottak a VT-n, a járásbíróságokon, így az alsóörsi nyárindító családi napot, az Év bírája estet. Újabb lépést tettek idén a hagyományápolásért, az értékmegőrzésért: ünnepélyesen bemutatták a Tapolcai Járásbíróság történetét feldolgozó művet. Koszorúzással emlékeztek a törvényszéken lévő emléktáblánál a kommunizmus áldozataira. A VT családbarát munkahely, ezért a bírósági épületekben gyereksarkot alakítottak ki, foglalkozásokat tartottak stresszkezelésért, önismeretért, a munkakezdés rugalmas. Családi közösségi napot, kerékpártúrát, Mikulás-ünnepséget szerveztek. Fegyelmezett és szigorú gazdálkodást végeznek, de a szakértői kiadások emelkedése a VT-t is érintette. Az embercsempészettel összefüggő ítélkezési kiadások (védői, fordítási, tolmácsdíjak) is jelentős, egyre emelkedő bírósági kiadást jelentenek.

Az elnök céljaikról kifejtette, következetes igazgatási ellenőrzés, katalizáló irányítás, vezetői motiválás, ügyfélközpontú és digitalizált bíróságok, e-bíróság kiépítése. Elégedettebb munkatársak, „zöldebb” bíróság, családbarát munkahely. Fizikai, szervezeti, személyi integritás, és folytatni kell az értékmegőrzést, értékteremtést, cél a hatékony kommunikáció.

Az elnök szólt még az elektronikus kapcsolattartásokról, a digitalizáció jelentőségéről, a Pannon Egyetemmel való együttműködésről.

- A jövőben is fontosnak tartom a további kiváló közös munkát a társszervekkel, intézményekkel. Az önkormányzatok közül kiemelem a veszprémi, balatonfüredi, zirci, pápai, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzattal lévő együttműködéseket. Kiváló a kapcsolatunk a Veszprémi Érsekséggel is, fogalmazott dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, aki építkező elnöknek tartja magát. Vezetői hitvallása az intézményi értékteremtés, az eredményközpontú, támogató, motiváló, a munkahelyi közösségépítést elősegítő vezetési módszerek megvalósítása, az előrevivő és előrelátó munka, vezetés. A legfontosabbnak tekinti, hogy az Alaptörvény szerint továbbra is kifogástalanul teljesítsék feladataikat, munkájukkal a jogkereső állampolgárok érdekeit szolgálják.