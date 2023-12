A Magyar Közút munkagépei az érintett területen teljes kapacitással fognak dolgozni, a szükséges előszórási munkákat is elvégzik majd, de a folyamatos és intenzív havazás alatt időszakosan téliesebb útviszonyokra is számíthatnak a közlekedők. Mivel december 3-án lesz advent első vasárnapja, ezért hétvégén várhatóan sokan kelnek majd útra, nekik is érdemes lesz még utazás előtt tájékozódni az Útinform oldalán az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetről - olvasható a portálunkhoz eljuttatott pénteki tájékoztatóban.

Mint írják, a legfrissebb előrejelzések alapján szombat délelőtt havazásba vált át az idő ezúttal az ország észak-nyugati területein. A várhatóan délutánig tartó, folyamatos és helyenként intenzívebb havazás Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyét érintheti majd, ott is elsősorban a magasabban fekvő és a határ menti területeken várható a legtöbb friss hó. Ráadásul délután több helyen ónos esőbe is átválthat a havazás, emiatt még fokozottabb óvatosságot kér az autósoktól a közútkezelő.

A Magyar Közút már november 10-e óta folyamatosan végzi a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a kezelésébe tartozó utakon, most, hogy Nyugat-Magyarországon is jelentősebb havazás várható szombaton, az alábbi fontos információkat és tanácsokat szeretné megerősíteni a közlekedők számára: munkagépeik az érintett területeken megelőző sószórást végeznek majd, hogy a friss hó letapadását igyekezzenek tompítani. De ez nem jelenti azt, hogy a kiszórt só minden frissen hullott havat azonnal elolvasztana, hiszen jelentős mennyiségű hó várható, néhány óra alatt.



Egy munkagép fordulóköre nagyjából 2-4 óra, ennyi kell a rakodáshoz (só és üzemanyag felvétel), a célterületre való kijutáshoz, majd onnan a telephelyre való visszatéréshez. Ennyi idő alatt több centiméternyi friss hó hullhat, így ezeket a munkákat újra és újra meg kell majd ismételni, mindaddig, amíg a havazás el nem áll.



A téliesebb útviszonyok tehát nem jelentik azt, hogy a közútkezelő ne dolgozna teljes kapacitással, hiszen a fentiek alapján látható, hogy egy meghatározott mennyiségű gépi és humán erőforrással, ütemezetten, folyamatosan végzik a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat.

Hozzáteszik továbbá: a közlekedők is sokat tehetnek azért, hogy az országos utakon a forgalom zavartalan legyen a havazásban érintett területeken a hétvége során is.

