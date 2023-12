Az ipartestület szakemberei rendszeresen vállalnak társadalmi munkákat, segítve ezzel a pápaiakat – értesült a Pápai Médiacentrum. Ács Pál, a Pápa és Térsége Ipartestület elnöke elmondta, nagy örömmel tettek eleget a kórház megkeresésének, hogy a belgyógyászati osztályon fessenek ki nyolc kórtermet.

– Hosszú évek óta hagyomány, hogy társadalmi munkával segítjük a kórházat. Felkerestem a festő szakembereinket, és nyolc-tíz kolléga vállalta is, hogy eljön és segít, így több kórterem is megújulhat – emelte ki Ács Pál. Guias János Zsolt, a belgyógyászati osztály osztályvezető-helyettese elmondta, a kórház nyáron önerőből elkezdte az osztály kórtermeinek festését a földszinten. Nagy segítség ez nekik, hogy négy alkalommal nyolc kórtermet festenek ki az ipartestület szakemberei. A munkálatok várhatóan december közepén fejeződnek be.