A Klebelsberg Központ és a Digitális Kormányzati Ügynökség közös programjában köznevelési intézmények diákjai juthatnak ingyenesen laptopokhoz. Szauer István tankerületi igazgató a várpalotai átadáson elmondta, az ország több mint 3000 iskolájába szállítanak ki mintegy 140 ezer laptopot.

Várpalotán összesen 178 darabot vehetnek át a héten azok a diákok, akik a KRÉTA felületen regisztráltak. A Bán Aladár iskolába 54, a Rákóczi Telepi Tagiskolába 17, a Várkerti iskolába 36, az Inotai Tagiskolába 19, míg a Vásárhelyi András Tagiskolába 25 készüléket hoznak, de 27 eszközt a Thuri-gimnázium diákjai is kapnak. Szauer István hozzátette, az ötödik-hatodik évfolyamos tanulók december 15-ig igényelhetnek laptopokat, ők majd várhatóan tavasszal juthatnak hozzá a gépekhez.

Juhász Attiláné intézményvezető, Szauer István tankerületi igazgató és Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere a Tési-dombi intézményben

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere az átadáson hangsúlyozta, nagy öröm számukra, hogy a Tési-dombi tanintézményben tavasszal induló, mintegy 400 millió forintos felújítás mellett most új, modern laptopokkal bővül az iskola eszközparkja. – Az elmúlt években, különösképp a covid-járványnak köszönhetően megtapasztalhattuk, hogy mennyire fontos otthonosan mozogni a digitális világban, amelyhez azonban megfelelő eszközökre is szükség van – jegyezte meg a városvezető, aki elárulta, a külső hőszigetelést és a nyílászárók cseréjét is tartalmazó beruházás mellett saját forrásból belső felújítást is tervez 2024-ben az önkormányzat az iskolában.

Juhász Attiláné, a Bán Aladár iskola intézményvezetője hozzátette, szerdán kezdik kiosztani a laptopokat a hetedik osztályos diákoknak, akik már nagyon várták a gépek érkezését.