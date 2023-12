Udvardy György érsek ünnepváró gondolataiban kifejtette: egy évértékelő pillanat arra is lehetőséget ad, hogy tevékenységünk, cselekedetünk motivációit is újból és újból megtapasztaljuk.

– Jézus Krisztus születésére készülünk, karácsony ünnepére, ugyanakkor a karácsony mindig felhívja a figyelmet arra is, Jézus eljön másodszor is – mondta. – Ezt megígérte, és az Úr nem késik, eljön. És tudjuk Máté evangéliumának a végről, hogy a második eljövetel egy örömteli találkozás, de egyben egy ítélet is. Ebben az ítéletben nem ő ítélkezik, hanem mi magunk szembesülünk azzal, akik vagyunk.

Szót ejtett arról is, hogy a háború és a háborúhoz kapcsolódó szegénység, a menekültek, a családok szétszakítottsága, a hontalanság kérdése új kihívások elé állította a karitászt is. Megköszönte, hogy a háború kitörését követően az elsők között voltak jelen a karitászcsoport önkéntesei a határnál, majd később az adománygyűjtésnél.

– Vannak pillanatok, amikor nincs mit és nem szabad mérlegelni, hanem a mi lehetőségünkre van bízva a segítség – mondta.

A rendezvény végén adományokleveleket adtak át, és családokat adományoztak meg.