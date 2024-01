Keresszegi Ferenc ügyintéző köszönetét fejezte ki a termelőknek a kiváló munkáért, a szorgalomért, a kitartásért. Kovács Tibor gondnok köszönetet mondott munkatársainak és a kertbarátoknak az egész éves munkáért, valamint az önkormányzatnak, hogy hat éve elindította a közösségi termelést. A létszámból látható, hogy a kezdetektől fogva nagy az igény a mezőgazdasági termelésnek erre a formájára. Már újabb területeket is be kellett vonni, hogy kielégítsék az igényeket. Vegyszermentes termelést folytatnak, így az egészségüket és a föld jó minőségét is óvják.

A kertbarátok köszönetet mondtak mindazért a segítségért, amit az év folyamán kaptak. Tavasszal előkészített talaj vár mindenkit, a termelőknek csak a vetőmagokat és munkájukat kell adniuk. Bármikor kérhetnek tanácsot a kert munkatársaitól, és egymástól is sokat tanulnak.

Kovács Tibor hozzátette, hogy a termelők a termés egy részét felajánlják az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központnak, ahonnan eljuttatják a rászorulókhoz. A megbeszélést követően Kovács Tibor, aki a gyógynövények ismerője és termesztője, a téli időszakban hasznos, nagy vitamintartalmú növényekből, gyömbérből, homoktövisből, mentából készült teát kínált a résztvevőknek mézzel, sztíviával, propolisszal ízesítve.