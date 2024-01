Az intézmény vezetője, Magvas Zoltán elmondta lapunknak, hogy bár folyamatosan, egész évben telt ház van a 36 férőhelyes szálláson, de ebben az időszakban nyolcfős férőhelybővítést hajthatnak végre.

– Ilyenkor a létszámot úgy kezeljük, hogy az élet védelmének fontosságát szem előtt tartva mindenkit be tudjunk fogadni. Közösségi helyiségünket ilyenkor éjszakára hálószobává alakítjuk. Van egy konténerházunk, ahol év közben a szabályokat tartani nem tudó hajléktalanok kapnak helyet, de ilyenkor azt is folyamatosan használjuk. A közösségi helyiségekben, folyosókon tábori ágyakon, matracokon is alszanak. Mindenkit ellátunk, nem kell senkit visszautasítanunk amiatt, hogy nem lenne elég fekhelyünk. Ezekben a leghidegebb napokban az átlag ötvenet is eléri a létszám, ez a korábbi évek hasonló időszakának megfelelő szám. A nők száma kilenc, ők év közben is ennyien vannak, sokkal kevesebb nő él utcán, ez inkább a férfiakra jellemző – mondta Magvas Zoltán. Hozzátette. hogy a férőhelyszám elégséges, az épület nem szorul bővítésre.