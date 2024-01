Az intézmény vezetője, Magvas Zoltán elmondta lapunknak, hogy az intézmény kereste meg kérésével a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, hogy biztosítsa a buszos kihelyezett szűrést.

- Egyrészt azért fontos ez, mert a lakóink sok esetben nem jutnak el a tüdőszűrésre. Másrészt az egyébként az utcán élők is itt bent vannak ilyenkor a hideg miatt, így ők is részt vehetnek a szűrésen, élnek is a lehetőséggel mindannyian. Nem kell végigvinniük az egyébként ezzel járó dokumentációk sorát és kivárni a várakozási időt, hanem a lehető legegyszerűbben megoldható a vizsgálat. Most nem csak a nálunk lakó ötven főt szűrik, hanem az alapellátás hozzávetőlegesen ekkora létszámú dolgozóit, a szociális segítőket, sőt, az idősek klubjába járó harminc főt is. Egy nap alatt így százharminc főt szűrnek – mondta Magvas Zoltán. Hozzátette, hogy terveik szerint a szűrés ezt követően minden évben megvalósul.