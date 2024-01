– Ünnepelni jöttünk, a magyar kultúra napját. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Himnuszunk születésnapját, 1823. január 22-ét legújabb kori történelmünk avatta a magyar kultúra napjává – mondta ünnepi beszédében Dudás Zsolt önkormányzati képviselő, a humán bizottság elnöke. Hozzátette, méltó módon kapcsolódik ehhez a naphoz az ünnep szó, mert van mit ünnepelnünk, van, amire büszkék lehetünk, magyarként bárhol is éljünk a világban. Dudás Zsolt elmondta továbbá, van értelme a magyar kultúra ápolásának, nemzeti identitásunk megőrzésének, az anyanyelvi oktatásnak. Mindannyiunk érdeke, hogy ifjúságunk magába szívja a magyar kultúra, művelődés alapjait, és felvértezze magát a magyar identitás páncéljával. – Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg legfontosabb közös kincsünkről, amely egy kicsit megkülönböztet bennünket más népektől. Himnuszunk, kultúránk különös jelentőséggel bír: nemzetmegtartó erővel, amely összeköt minket, magyarokat. Az elnök szerint a kultúra egy nép vagy népcsoport teljes életét, létformáját, minőségét jelenti. Kiemelte, a kultúra napja akkor válik igazi ünneppé, ha feladataink jegyében számvetést is készítünk: ápoljuk és őrizzük-e anyanyelvünket a számítástechnika korában, ahol leegyszerűsödnek a szavak, jelentések a fiatalok körében. Tiszteljük és továbbadjuk-e hagyományainkat, népszokásainkat, megtanítjuk-e minderre gyermekeinket? Neveljük-e őket a nyelv, a kultúra iránti szeretetre, a tanulás iránti vágyra, megtanítjuk-e őket a családjuk, a városuk, a hazájuk iránti szeretetre? Így a kultúra nemcsak tudást és műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is, húzta alá Dudás Zsolt.

Az ünnepi gondolatok után Dankó Friderika, a Pannónia Könyvtár vezetőjének átadta Fabó Péter polgármester a Balatonalmádi kultúrájáért-díjat. Az ünnepeltről szóló laudációt a PKKK képviseletében Fábiánné Sáray Anna nyugalmazott intézményvezető és Juhászné Vincze Eszter, az Új Almádi újság főszerkesztője állította össze. Ebből kiderült egyebek mellett, hogy Dankó Friderika az intézmény megnyitása óta, csaknem 20 éve dolgozik a házban.

Fotó: önkormányzat/Domján Attila

Mindenben számít munkatársaira, jó vezető, kimagasló könyvtári tevékenységet végez. Közreműködésével jött létre a könyvtári számítógépes rendszer, a helytörténeti wikipédia, a strandkönyvtár és a pomerium. Komoly helytörténeti tevékenységet végez, igazi lokálpatrióta, a könyvtár nagy pályázatai, fejlesztései is a nevéhez kötődnek. A Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület elnöke, a Honismereti Egyesület vezetője, tevékenyen részt vesz a Balatonalmádi Városi Értéktár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém megyei szervezetének munkájában, mindenben segíti az önkormányzatot. Az ünnep alkalmából szép műsort adott a Mendelssohn Kamarazenekar vonósnégyese.