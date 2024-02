A miniszter a polgármesterjelöltet és a képviselőjelölteket a fejlődés garanciájaként mutatta be Fotó: a szervezők

A miniszter a polgármesterjelöltet és a képviselőjelölteket a fejlődés garanciájaként mutatta be beszédében. Kitért arra, hogy mindennél fontosabb az egység, az együtt gondolkodás, ami a város további fejlődésének garanciája lehet a továbbiakban. Hangsúlyozta, változatlanul fontos, hogy a város megmaradjon a keresztény, polgári értékek mellett.

Forrás: szervezők

A Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje, Végh László mellett bemutatkoztak a képviselőjelöltek is. Így Adorján Gézáné, Böjte Éva, Kalotay Kristóf, Meszlényi Dezső, Nagy Miklós, Németh Zoltán Sándor, Remete József és Szijártó Gábor méreti meg magát az idei választásokon. Azt már Végh László mondta el lapunk kérdésére, hogy a csapat összetétele tapasztalat, tudás alapján széles spektrumot fed le, van köztük pedagógus, vállalkozó és turisztikai szakember is, de, ami a legfontosabb, a közös akarat Sümeg fejlesztése érdekében. Az elmúlt nyolc évet kifejezetten sikeresnek ítélte a polgármester úgy a pályázatok, mint megvalósult beruházások tekintetében, ám a folytatás sem lesz más, ha arra lehetőséget kapnak a választóktól.

– Jelenleg is vannak beadott, már pozitív elbírálást kapott pályázataink és nagy ívű terveink. A turizmus fejlesztése, a gazdaság fellendítése lényeges szempont, de a kultúra, illetve a rendezvények vonatkozásában is tartjuk az eddig megszokott színvonalat. A belvárosi homlokzatok felújítása kiemelt feladat, amelyből idén egy szakasz már megvalósul, az önkormányzat saját erejéből, a Kossuth utcában. Ez az itt lakók komfortérzetét is növeli, és minden bizonnyal a turisták szívesebben sétálnak egy szép, rendezett belvárosban. Mint minden városban, az utak, járdák állapota meghatározó, így erre is arányaiban többet tudunk költeni, s dolgozunk egy új pályázaton. A vár messze földről vonzza ide a látogatókat, s ez ugyan nem az önkormányzat feladata, de a környéke igen, így nagy ívű, hosszú távú terveink vannak a várral és a városközpontottal összefüggésben. Az úgynevezett Fő tér projekt három területet újít, szépít meg: a Szent István, a Kisfaludy és az Udvarbíró teret. Tény, hogy a belvárosi idegenforgalom nőtt, a vallási turizmus is erősödött, és a kerékpárosok felé is nyitunk. Egy regionális turizmusfejlesztési projekt részeként kerékpáros központ kialakítása valósulhat meg a városban, középkori piaccal, továbbá a Tapolca és Sümeg közötti kerékpárút tervei is készülnek, bízom benne, hogy hamarosan elkezdődhet a projekt – mondta Végh László.

Hozzátette, a gazdaság fellendítése kiemelt feladat, s bár az iparűzésiadó-bevétel növekedéséből jól látszik a fejlődés, az eddigi trend folytatását szeretnék. Ide tartozik az ipari park fejlesztése, amihez területvásárlást is terveznek.