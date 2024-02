A versenyt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Svéd Királyság budapesti nagykövetsége, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, az Élet Menete Alapítvány, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékhely, valamint a Raoul Wallenberg Alapítvány támogatta. A fő cél a magyar-zsidó együttélés és a holokauszthoz vezető út bemutatása volt, különös tekintettel a holokauszt nyolcvanadik évfordulójára.

A regionális elődöntők első helyezettjei jutnak a fővárosi döntőbe, amely áprilisban

Fotó: Nagy Lajos / Napló / Forrás: veol

A megnyitón Brányi Mária alpolgármester rámutatott, vannak történelmi korok, szereplők, amelyekre és akikre emlékeznünk kell. Raoul Wallenberg meghatározó szerepet vállalt a budapesti zsidóság megmentésében, saját családja életét is kockára téve. – Sok család köszönheti neki a túlélést, ezért is fontos emlékezni rá. Egy ilyen esemény során a felkészülésből, a vetélkedőből nem csupán tárgyi ismeretekhez jutnak, de emberséget is tanulnak a fiatalok, mely hatással van életükre – fogalmazott. Az alpolgármester javasolta mindenkinek, hogy látogasson el a fővárosi Szilágyi Erzsébet fasor közelében elhelyezett emlékműhöz, és ott megállva gondoljon Raoul Wallenbergre.

Sebestyénné Janik Éva, a zsűri elnöke, az egyesület elnökségi tagja hangsúlyozta, idén kiemelt figyelmet fordítanak a svéd diplomata életére, emlékére. – Jó alkalom az évforduló, hogy felhívja a figyelmet az antiszemitizmusra, rasszizmusra, xenofóbiára, kirekesztettségre, valamint a tolerancia fontosságára. Mai világunkban nincs kellő időnk egymásra figyelni, miközben emberek milliói éheznek és halnak meg. Legyen ez a verseny közös emlékezés – mondta el.

A versenyre nevező csapatok előzetesen feladatokat kaptak a közösségi oldalon, és az ott elért pontszámokat ismertették, majd elmondták a nap programját, és bemutatkoztak a csapatok. A regionális elődöntők első helyezettjei jutnak a fővárosi döntőbe, amely áprilisban lesz. Az első helyezett csapat és felkészítő tanáruk svédországi, a további két legjobb csapat a vetélkedő témaköreivel összefüggő utazáson vehet részt.