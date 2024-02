Nem csak, hogy kevés a szabad hely, de sokszor a beállás is gondot okoz Fotó: Benkő Péter

Egyelőre a megkeresésre reagáltunk, felkeresve Veszprém különböző részeit, így a belvárost, a lakótelepeket és a fizetős parkolókat. A panasz lényegében annyi volt, hogy napközben ma már nem az jelenti a gondot, hogy fizetni kell a megállásért, hanem az, hogy szinte lehetetlen szabad parkolóhelyet találni. A másik gondja olvasónknak, hogy ha akad is egy-egy foghíj, a szűkre méretezett helyekre a beállás igencsak nehézkes.

Lapunkban folyamatosan beszámoltunk például a tavaly kialakított új parkolóhelyekről. Összefoglalva elmondhatjuk, a város vezetése igyekezett enyhíteni a parkolási problémákon, melyre igény is volt. Megépült többek között a Kádár utcai parkoló, az ActiCity melletti parkolóház, majd az egyetemi mélygarázs, s több lakóövezetben – amennyiben erre lehetőség volt – újabb parkolóhelyeket alakítottak ki. Viszont azt is el kell mondani, hogy a városban évente átlagosan ezerrel nő a gépkocsik száma, ami nagy terhet ró nem csupán az autósokra, de az önkormányzatra is.

Végül pedig a parkolási nehézségekről. Tudni kell, hogy egy átlagos parkoló átlagos megállóhelyeit nem teherautókhoz és nem is városi terepjárókhoz méretezik. Azokból pedig bőségesen akad.