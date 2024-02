Nagy élmény volt a gyerekeknek a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézményének udvarán tartott télűző rendezvény Fotó: Szijártó János

Az immár évek óta hagyományosan megrendezett program táncházzal is kiegészült, az alsós tanulókon kívül pedig óvodásokat is hívtak erre az alkalomra. Az iskolában sokéves múltja van már a tavaszváró, télűző népszokások felelevenítésének, így az alsósok, az ovis vendégekkel, szülőkkel és pedagógusokkal együtt ezúttal is többször körbejárták az iskola udvarán felállított, felöltöztetett szalmabábut, amit aztán meggyújtott Karcsi bácsi, a gondnok. A bábuval együtt elégett minden rossz, sőt, még az alsósok által papírlapokra írt egyéni problémák, gondok is a füstté váltak.

Fotó: Szijártó János

A régi hagyomány felélesztése természetesen hatalmas élmény volt a gyerekeknek. „Haj ki kisze haj! Gyűjj be sódar, gömböce! Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget! - hangzott az udvaron, majd a „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” - szólalt meg többször a gyerekek szájából a tavaszváró, télűző népszokás felelevenítése során. Közben két ifjú önkéntes fáradhatatlanul tekerte a kereplőt, míg az egyik diák busó álarcban igyekezett a zajkeltés mellett elijeszteni a telet. A kiszebábot Muzsiné Csetey Annamária és Sarmon Emília pedagógusok készítették, a táncházat Szijártóné Lovász Gabriella vezette le. A résztvevők azt is megtudhatták, hogy a tavaszvárás, a téltemetés gyökerei egészen az ókori rómaiakig nyúlnak vissza. Ők mulatozással próbálták elűzni a telet, de számos más régi népszokás is kapcsolódik ehhez az időszakhoz. A legismertebb a kiszézés és bábégetés, de a bolondos felvonulás, a busójárás, vagy éppen a tüzeskerék gurítása is ide sorolható. A kisdiákok és a még kisebb ovis csöppségek szemmel láthatóan igencsak élvezték a közös programot, de ugyanez igaz a szülőkre is, akik ezernyi fotón örökítették meg a különleges eseményt.