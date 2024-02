A kéthetes pályázat mindenki számára nyitva áll, a legizgalmasabb válaszok az EKF évét bemutató kiállításon is helyet kapnak. A Te is részese voltál! című játékos pályázatra a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezői február 25-ig várják a legszebb emlékeket: „Neked melyik volt a kedvenced? A varázslatos megnyitó? Egy feledhetetlen koncert a Gyárkertben? A Magyar Mozgókép Fesztivál filmes forgataga? Csillagos ég alatt hallgattad a Romkoncertek előadásait? Bejártad a Bakonyt a Pajta program vagy a Kultháló rendezvényeivel? Megtaláltad a kedvenc bandádat az utcazene-fesztiválon? Még megvan az első mozijegyed a Fotonból? Sose felejted el az első randit a Papírkutyában? Barátokkal közös ebéd a Hosszúasztal pikniken? Lenyűgözött az Inota fesztivál? Önkéntesként segítetted a rendezvényeket? Küldd el kedvenc emlékedet a ragyogó 2023-as évről!”

A kedvenc emlékeket a VEB2023 EKF honlapján egy külön aloldal már ma is várja. A legkedvesebb emléket ide szinte bármilyen formában fel lehet tölteni: legyen az fotó vagy rövid videó, egy jó sztori, vers vagy akár novella. A programév szervezői azt tervezik, hogy a legjobb, legizgalmasabb vagy éppen legmeghatóbb emlékeket a beküldője akár viszont is láthatja: a kiválasztott emlékek bekerülnek a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban hamarosan megnyíló VEB2023 EKF kiállítás anyagába is.

A beküldött anyagok automatikus részt vesznek egy sorsoláson is, amelyben az EKF program legkeresettebb ajándéktárgyai közül nyerhetnek ajándékot. A pályázatra 2024. február 25-én éjfélig várják a legszebb EKF-emlékeket.