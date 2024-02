A figyelemfelkeltő táblák a távolság betartásának fontosságára hívják fel a figyelmet Fotó: egyesület



A táblák a kerékpárosok melletti 1,5 méteres előzési oldaltávolságra hívják fel az autósok figyelmét. A volt tapolcai laktanyánál, valamint Lesencetomajon a 77-es és a 7342-es számú út kereszteződésénél hirdetik a kerékpárosok előzésénél ajánlott biztonságos oldaltávolság betartásának fontosságát az autósok számára. A 77-es számú út ezen szakasza a környéken a legforgalmasabb a naponta rajta elhaladó 9400 járművel. A Lesencék környékéről alternatíva nélkül ezen az úton érhető csak el a járási székhely, Tapolca. Az utat nemcsak hivatásforgalmi céllal használják a bringások, a tavasztól őszig tartó időszakban turistaforgalmat is bonyolít. Ezért döntött úgy a Bakony 200 Sportegyesület, hogy megpróbál tenni a kerékpárosok biztonságáért. Tóth András, az egyesület elnöke elmondta, hogy a Tour de Hongrie szervezői már több helyszínre helyeztek ki ilyen táblákat az országban, de ez a szakasz nem volt köztük.

– Ezért döntöttünk úgy, hogy saját költségen gyártatunk két táblát és kihelyezzük azokat. Sok évvel ezelőtt még én is itt jártam középiskolába, viszont ma már a saját gyerekemet nem szívesen engedném ki erre az útra. Bízunk benne, hogy a feltűnő táblák segítik az autósok és kerékpárosok békés egymás mellett közlekedését. Tervezik a 77-es út szélesítését, erősítését, azzal egy időben kerékpárút kialakítását is. Annak elkészülte még években mérhető, viszont addig is valamit tennünk kellett – mondta Tóth András.